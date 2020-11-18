爽吃火龍果驚見「小白點」！她湊近一看崩潰了：我先去吐

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爽吃火龍果驚見「小白點」！她湊近一看崩潰了：我先去吐

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 20:28:37

▲一名女網友日前正在吃火龍果時，卻發現有「小白點」，湊近一看才發現是活生生的「蛆」，讓她當場吐出來。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友日前正在吃火龍果時，卻發現有「小白點」，湊近一看才發現是活生生的「蛆」，讓她當場吐出來。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《Dcard》）

許多人飯後會吃個水果，不僅對身體健康有益，也能幫助消化，不過，也有一名女網友發文，表示自己某天正在吃爸爸切好的火龍果時，竟然發現了「小白點」，她湊近仔細一看，原來竟是活生生的「蛆」在蠕動，讓她當場吐出來，貼文一出，網友也紛紛崩潰直呼「太噁心了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示某天下班開心地拆開保鮮盒，準備要來吃爸爸事先切好讓她帶去租屋處的火龍果，她準備大啖火龍果之前還先開心的拍了一張圖片準備發上IG限時動態。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO提到，當她拍完照片，正在吃第一塊火龍果時，發現別塊怎麼會「白白的」，她當下並沒有看清楚，直到仔細一看，「我已經在旁邊吐了......」，她也附上「蛆」在火龍果裡蠕動的照片。

從影片及照片中可以看到，一條條白色的蛆就在鮮粉紅色的果肉和黑籽上蠕動著身軀，因為實在太小，不仔細看還真不容易發現，一不小心就吃下肚了，原PO也在文末崩潰直呼「真的對火龍果有陰影了，大家吃的時候眼睛真的要張大喔，我先去旁邊吐了」。

▲火龍果裡面有蛆。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲火龍果裡面有蛆。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起網友熱議，「嘔嘔嘔嘔」、「我喜歡吃白色的不是更危險，而且牠們剛好沒被切到…」、「有相同經驗，當下超崩潰，之後一陣子完全不敢碰火龍果」、「我都整顆拿起來咬很爽....完蛋」、「火龍果超容易長蛆，在冰品店上班過完全不敢再吃，夏天熟太快切到看到無感了」。

也有網友分析可能原因，「那個應該是果蠅幼蟲，如果在外面放太久，果蠅會在上面產卵」、「代表很甜很好吃，我也遇過過熟的或是被叮過的都有可能有，切之前表皮看一下，有叮的痕跡，切的時候就要注意了」、「太熟的火龍果很容易在蒂頭的地方有蟲，以前吃過蟲後，現在要吃都會看仔細」、「那是果蠅的幼蟲 ，火龍果還長在火龍果樹上的時候果蠅產卵在上面，之前在火龍果園踩爆一顆直接嚇爛」。（編輯：郭佩蓉）

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