被iPhone 12 mini 綠美哭了！女揭「5優點」讚爆：超驚艷

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款於10月23日開賣，後兩款則於（13）日正式開賣，許多果粉們也陸續拿到新手機，對此，也有一名女網友發文，表示自己拿到了「12mini綠」被美哭，她也揭開「5大優點」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己近日終於去取貨了，而當她拿到12 mini 綠色實體機時，直呼「真的美哭」，而她前一台手機用的則是iPhone 8。她並提到，「從16：00充電到100％，18：00開始做備份，花了12分鐘，一直使用到21：45分還有70％的電量（備份＋滑社群軟體）」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出「iPhone12mini綠色」實體機。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起網友熱議，「我也好想買mini綠色」、「12Mini真香，現在愛不釋手」、「好漂亮」；不過也有網友不認同「續航力」部分，紛紛表示「弄4G網路都還挺省電，弄5G耗電到一個不要不要的」、「我也打算想換mini 128 綠，只是真的很猶豫電量...」、「續航真的不好，我用mini開藍芽連Apple Watch 跟AirPods Pro，用個十來分鐘就從83%掉到78%」，不過原PO也回應「續航比8好，而且充電快，記得要切換到4G就不會很耗（電）了」。（編輯：郭佩蓉）