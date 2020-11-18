中天換照掰了！怒喊「台灣新聞自由已死」　網友憤怒力挺

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中天換照掰了！怒喊「台灣新聞自由已死」　網友憤怒力挺

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 23:28:00

中天電視台。（圖／記者陳明安攝，2020.11.01）
▲中天新聞台換照失敗，對此，中天新聞在臉書也發文，表示「台灣民主最黑暗的一天，蔡政府關中天，新聞自由已死」，也有不少網友留言力挺。（圖／記者陳明安攝，2020.11.01）

國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日宣布否決中天新聞台換照案，7位委員以7比0全數通過，並在會議中一致確定，因中天新聞「違法紀錄嚴重」、「內控機制失靈」，做出不予換照處分，引起各界譁然。針對此事，中天新聞也透過臉書發文表示，「台灣民主最黑暗的一天，蔡政府關中天，新聞自由已死」，貼文一出，也有不少網友紛紛力挺。

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▲中天新聞在臉書發文。（圖／翻攝自中天新聞臉書）
▲中天新聞在臉書發文。（圖／翻攝自中天新聞臉書）
中天新聞在官方臉書發文，表示「台灣民主最黑暗的一天，蔡政府關中天，新聞自由已死」，並且hashtag「如果沒有中天、反關台挺中天、捍衛新聞言論自由、中天」，並表示「台灣不能只有一種聲音，搶救中天」，貼文還附上一張以黑色作為背景的圖片，寫下「蔡政府關中天，新聞自由已死」。
▲中天新聞PO出一張黑色圖片。（圖／翻攝自中天新聞臉書）
▲中天新聞PO出一張黑色圖片。（圖／翻攝自中天新聞臉書）
貼文一出，也有不少網友紛紛力挺，「太憤怒太憤怒了！中天請加油！不管未來如何，我相信正義還是會出現的」、「中天新聞是我喜歡看的頻道，台灣新聞一定需要不同的聲音」、「請大家支持中天的，可以打電話到NCC委員會表達我們的心聲」。

而針對中天換照失敗一事，旺中集團董事長蔡衍明也在臉書上痛批「中天撤照，完全就是政治操弄」，蔡衍明批評NCC利用國安、中資卻找無證據，截圖借題發揮，還藉機污辱中天新聞人的能力，而這其實就是「政治問題」，他也強調，他絕對會堅持理念，絕對不會放棄捍衛中天新聞人的尊嚴。

不過NCC主委陳耀祥也表示，蔡衍明以直接或間接方式介入中天新聞台製播，明顯違反該公司制定的新聞自主公約，且該台108年民眾申訴案件高達962件，佔總量3成以上，顯示該台內控與自律機制失靈，因此不予換照。（編輯：郭佩蓉）

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