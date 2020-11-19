阿姨虧大了！送外甥彩券「意外中大獎」　求分紅下場超慘

如果你買了一張彩券送人，沒想到卻幸運中獎了，你會怎麼做呢？英國有一名女子在外甥生日時，送了他2張彩券作為生日禮物，豈料中了大獎，於是詢問外甥和姊姊能否「分紅」，結果卻慘遭對方掛電話並封鎖，讓她相當苦惱。

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綜合外媒報導，國外論壇《Reddit》上有名英國女子發文求助，表示自己近一年來生活陷入困境，經濟狀況拮据，被開除後靠著打零工過活，生活勉強還過得去，手邊還有許多帳單等著付清，餐餐幾乎都吃泡麵果腹。不過反觀她的姊姊與姊夫生活卻相當富裕。也因為疼愛的外甥月初生日，她硬湊出一些零錢，買了她能負擔得起的「2張彩券」當作禮物，沒想到卻意外中了大獎。

而這2張幸運中獎的彩券，其中一張中了50美金（約新台幣1425元），另一張則是中了「足夠改變人生」的金額。據外媒報導，該名女子在得知中獎消息後，主動聯繫姊姊，並且向她詢問外甥是否能分她至少四分之三的獎金，甚至說自己的要求已經「很慷慨」了，因為她其實是需要所有的獎金的。但她不僅被姊姊掛電話，傳訊息給外甥也慘遭封鎖。



▲英國一名女子送外甥2張彩券卻意外中獎，她想要求「分紅」竟慘被封鎖。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 因此她在論壇上詢問網友，自己是否有資格分得獎金，不過網友的說法非常兩極，有些網友認為「送出去的彩券就是別人的，不該去要回」、「如果不願意放棄中獎的可能，就別把彩券當禮物」、「雖然你財務狀況差，但你既然送給外甥，就是他的」。

也有網友表示，「若原PO是自己的阿姨，且知道對方生活困難，會適時伸出援手，但或許不是每個人都這麼相互支持吧」、「往好的方面想，至少你知道你外甥多愛你了」。（編輯：郭佩蓉）