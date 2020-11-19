年薪破百喊心累！工程師「回顧30歲一生」嘆：淡淡的悲哀

年薪破百萬、月領25萬的人生真的會比較快樂嗎？薪資一直是台灣人普遍討論的話題，有民眾認為領了更高的薪水，生活水平自然會提升；也有一派民眾認為自我實現遠比為了領高薪而放棄追求人生志向重要，每個人的處境不同，但有位30歲的台積電工程師近日就在Dcard上分享心路歷程，回首一生更感嘆「可能35歲我就不會繼續做了」。

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原PO這篇文章掀起不少男網友共鳴，他提到自己從小背負著父母的期待，國高中努力讀書只為了考上明星高中、頂尖大學，而選填志願時只能乖乖照著父母的建議選填理工科，雖然當時認為未來工作比較穩定，薪水也比較高，但最後卻因為名校光環，選了工科，而非另一間國立大學的電機系。

念大學後，大一時因為害羞所以在活動時，不敢表現自己，對外在也相當沒有自信，在向喜歡的社科院女生告白後，自己「果不其然」被拒絕了，原PO表示「她拒絕我的原因是因為她說對我沒有感覺，但我其實深深知道自己就是外表配不上她」，也因為熱衷於活動，導致大三成績不佳，更發現自己其實對就讀的科系完全沒有興趣。

▲網友貼出自己30年來的生平，讓不少男網友深有同感。（圖／翻攝自《Dcard》）

一直到大四，原PO報考了名校的研究所，「心中想說一圓頂大夢，後來才知又是虛榮感作祟」，順利畢業後才發現，公司給的職缺不是傳產機構工程師，就是半導體設備工程師，讓他無奈喊「打從心底感到難過」。儘管如此，幸運面試上台積電設備工程師的他，對於未來仍抱有期望。

沒想到這6年工作下來，他才發現就算頂著名校光環，進入台積電工作，生活也和原本想像的不同，「這個工作只是個體力活，六日也要on call，俗稱的產險仔」，更稱「我只知道我Excel變得更強而已，我的科系除了GG能給破百以外，其他的公司能給的基本上是這裡的一半」。

▲在台積電工作是不少人的理想。（圖／NOWnews資料照片）

文末原PO也苦嘆「至少年薪有個破百還能自我安慰，可能35歲我就不會繼續做了」，許多網友看完這篇文章後，也紛紛回應「看你的文覺得有種淡淡的悲哀」、「要不是缺錢誰想讀電機」、「感覺得出來你很努力，雖然不認識，但很謝謝你的分享」、「生為工院，每天都在擔心未來會不會爆肝，到底怎麼樣能夠讓我的未來不要那麼辛苦又可以養家糊口」。（編輯：楊智傑）