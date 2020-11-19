年薪破百喊心累！工程師「回顧30歲一生」嘆：淡淡的悲哀

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念大學後，大一時因為害羞所以在活動時，不敢表現自己，對外在也相當沒有自信，在向喜歡的社科院女生告白後，自己「果不其然」被拒絕了，原PO表示「她拒絕我的原因是因為她說對我沒有感覺，但我其實深深知道自己就是外表配不上她」，也因為熱衷於活動，導致大三成績不佳，更發現自己其實對就讀的科系完全沒有興趣。
一直到大四，原PO報考了名校的研究所，「心中想說一圓頂大夢，後來才知又是虛榮感作祟」，順利畢業後才發現，公司給的職缺不是傳產機構工程師，就是半導體設備工程師，讓他無奈喊「打從心底感到難過」。儘管如此，幸運面試上台積電設備工程師的他，對於未來仍抱有期望。
沒想到這6年工作下來，他才發現就算頂著名校光環，進入台積電工作，生活也和原本想像的不同，「這個工作只是個體力活，六日也要on call，俗稱的產險仔」，更稱「我只知道我Excel變得更強而已，我的科系除了GG能給破百以外，其他的公司能給的基本上是這裡的一半」。
文末原PO也苦嘆「至少年薪有個破百還能自我安慰，可能35歲我就不會繼續做了」，許多網友看完這篇文章後，也紛紛回應「看你的文覺得有種淡淡的悲哀」、「要不是缺錢誰想讀電機」、「感覺得出來你很努力，雖然不認識，但很謝謝你的分享」、「生為工院，每天都在擔心未來會不會爆肝，到底怎麼樣能夠讓我的未來不要那麼辛苦又可以養家糊口」。（編輯：楊智傑）