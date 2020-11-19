NOW早報／中天新聞台換照失敗！NCC曝「4大否決理由」

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NCC表示，因為中天新聞台屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業，中天新聞台執照效期內（103.12.12～109.12.11），共計違規25次，受警告處分2件，受罰鍰處分23件，核處金額共計1153萬元，而且人民陳情及申訴案件統計，民眾申訴案件由106年72件，增加到108年962件，佔申訴總量31.55%。
其次從107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈，評鑑後中天即累積大量違規，倫理委員會對觀眾申訴未提出實質有效討論；中天新聞製播遭受不當干擾，違反「中天電視新聞自主公約」，點出先前召開聽證會，未能就其「內控與自律失靈之原因」及「如何排除上層股東干預與解決機制」，提出有利的說明。
最後則是中天新聞為了順利換照，也有提出補充意見與承諾，但NCC質疑未能具體說明改善可能性，因此依中天公司未遵守自定新聞製播規範、多次虛偽陳述、選擇性執行自訂相關自律規範，因此被認定未改善過往違規情事，更難以落實未來6年營運計畫，因此「依衛廣法第19條規定駁回其申請，不予換照」。
今日天氣／秋老虎天氣依舊！全台各地日夜溫差大
今（19）日天氣與昨天相似，各地天氣晴朗穩定，僅東半部沿海地區有機會出現零星降雨，日夜溫差大，氣象局表示，今天及週五都依然是「秋老虎」型的天氣，各地白天的溫度會再比今天高，週五以後鋒面會重新通過台灣，北部及東半部地區會再轉為陰天短暫雨的天氣。
溫度方面，各地今夜至明晨低溫約20至23度，明天高溫普遍可到29度以上，西半部更可以達到32度，有日夜溫差大的情形，民眾出門記得攜帶薄外套，以免著涼。
驚！木村老婆工藤靜香出車禍 被撞司機「一句話」逼哭人
日本天王木村拓哉的老婆工藤靜香，昨（18）日透露出車禍，所幸雙方都沒受傷，被撞司機反而向工藤靜香表示沒關係，對方體諒的舉動，讓工藤靜香非常自責，發誓以後會更加小心。
工藤靜香在IG透露出車禍，因當時塞車想喝水，分心忘記踩剎車而撞上前方駕駛，她嚇到趕緊下車道歉，沒想到被撞司機卻反過來安慰工藤靜香，他說：「我也曾發生過類似的事故。」要工藤靜香不用在意，工藤靜香慚愧表示以後會更加小心，保證不會再讓此事發生，也透露這次意外沒人受傷，並以自身經歷呼籲外界注意安全。
F-16戰機夜訓失聯！空軍：不排除空間迷向可能
空軍花蓮基地一架F-16A型單座戰機（機號6672），17日晚間6點05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，但是起飛後2分鐘於機場東北面8浬處失聯，空軍立即成立應變中心搜救中。空軍司令部昨（18）日指出，機件故障可能性低，不排除是飛行員空間迷向造成飛機失聯。
空軍司令熊厚基解釋，依現有無線電通聯紀錄與飛機修護等事證，該機起飛前各系統正常，且依6672號機爬升至7000呎等事證，機械故障可能性低。依天氣測報資料、該批飛行員描述事發時天氣、飛行事件等抄件，當時操作為黑夜，飛機爬升過程中進雲，且在雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。
他3月ALL IN「91張台積電」！網瘋朝聖 神人：我賺飽了
台積電（2330）昨17日一早開盤就衝破500元大關，最高來到506元，市值衝破13兆元，不過隨後漲幅縮小，以485.5元作收。不過就在今年3月，受到新冠肺炎疫情影響爆發股災時，有位網友當時表示自己以「280元」的價位，2天內共買進了91張台積電，還說會抱到台積電上500為止，預估3-5年達標，豈料才過8個月，台積電就攻上500元，羨煞不少網友，
據了解，原PO在3月以進場價280元，ALL IN買進91張台積電，在17日台積電股票衝破500元大關時，獲利約為2000萬元，吸引許多網友紛紛前來貼文底下朝聖，「我是跟鄉民來一起下跪了，太神啦」、「小的只是路過來朝聖的，樓主太神了」。
吳宗憲錄《玩很大》摔車！「四肢全傷」緊急中斷工作
吳宗憲南下屏東錄製《綜藝玩很大》，昨（18）日晚間傳出吳宗憲騎腳踏車不慎摔車，四肢受傷纏滿紗布，緊急中斷錄影北上就醫。而吳宗憲受傷照片流出，身穿黃色制服的他摔車送往當地醫院，手指、手腕、手肘以及膝蓋都有大面積紗布包紮，所幸臉上沒有傷勢。（編輯：張嘉哲）