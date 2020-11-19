女工程師年收90萬卡住！內行激推「加薪大招」：一做秒加
女工程師年收90萬卡住！內行激推「加薪大招」：一做秒加
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 08:01:02
每個人找尋工作時，總會希望自己的工作能夠長期穩定且高薪，隨著年資增長薪水也能夠逐步高升，但往往都沒有那麼順利，近日，就有一名網友分享自己身為一名工程師，工作已經長達10年，但年薪遲遲未破百萬，讓他非常好奇有什麼辦法能提高薪資，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「這邊先不討論包租公或者富二代，也不討論包養、投資等等，就一般受薪階級的朋友來看，我目前工作10年了，在竹科當工程師，薪資目前停留在70萬至90萬間，一切端看公司每年賺的多寡決定收入，常常看到很多人動不動就年薪200萬起跳，挺好奇大家都怎麼拿到的？」貼文一出，網友紛紛回應「竹科工程師十年了薪水還這麼低嗎？」、「其實跟學歷也是有相關吧，看是要精進自己還是怎樣」、「我不少同學朋友年資跟收入跟你差不多，共通點就是私立理工科大，然後傳產或是科技業小公司，有到百萬的幾乎是大公司」、「學歷可能也有差，朋友台大，去當工程師第一年就破百了」。
不過，也有網友推薦「要換公司跳槽」，「如果有能力一定要跳槽，十年經驗跳個兩三次，好過你在同公司只加薪一點點」、「換公司，前公司年薪約80至90，剛換公司第一年直接破百」、「我弟也是竹科的，薪水比你高很多，建議你換公司」、「我先生是一直跳槽，每次都能加薪20至40%不等，現在快250萬年收了，而且不是主管職」、「跳槽秒加薪啦，十年經驗不會沒人要」。而根據104職涯文章分析，跳槽是否真的都能成功加薪？其實並不然，不管各行各業，應該先自行評估現領的薪水階級是否高於一般行情，再者，選擇跳槽公司的規模是否更大？考量以上兩點後，跳槽加薪機會才會倍增，否則一般情況則以「被挖角」加薪機會更高。（編輯：張嘉哲）