台中捷運只有一條怎麼玩？在地人列「超狂景點」 網嚇呆
台中捷運只有一條怎麼玩？在地人列「超狂景點」 網嚇呆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 08:18:55
台中捷運綠線興建11年，終於在16日開始試營運，開放民眾一個月免費搭乘，並於12月19日正式通車，讓許多台中市民興奮搶搭體驗，而對於外縣市的台灣民眾來說，好奇這一條捷運沿線有哪些好玩的景點。對此，就有在地網友整理沿線18站的周圍景點，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛稍微整理了一下綠線沿路停靠站旁邊的景點，如果有誤在幫忙更正」只見貼文中，包括豐樂公園站有「秀泰影城」、「好市多」；文馨森林公園有「IKEA、文心公園」、台中市政府站有「新光三越」、「遠東百貨」等，但其中有不少景點出現麥當勞、肯德基、寶雅等電，甚至九德站和九張犁站被附註「荒涼」。貼文一出，網友紛紛回應「哇咧！真的沒什麼好玩的....」、「看來是沒什麼好玩的，可惜」、「市政府站要轉乘BRT往東搭去勤美綠園道、科博館、植物園」、「沿線真的沒什麼好玩的，景點都不在捷運旁」、「這條路線應該不是拿來觀光的啦...紓解交通人潮重要」、「確實可惜了，等藍線吧」、「還是騎機車實在點，只有這一條還真沒搞頭」、「麥當勞跟肯德基也太荒唐」、「市政府有歌劇院啦....但要走15分」。
而對於目前中捷其他線路規劃，台中市政府交通局長葉昭甫表示，藍線部分，將沿著台灣大道自台鐵台中站到台中港旅客服務中心端，民國107年底已通過可行性核定。「去年3月啟動綜合規劃，舉辦多場公聽會，預期明年初可將綜合規劃結果報交通部，若審查順利會同時進行環評與都市計畫變更，接下來就會涉及徵收土地，藍線可能是繼綠線之後，進度較快的捷運工程。」（編輯：張嘉哲）