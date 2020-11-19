外送備註超詭異！老闆細看「特殊需求」崩潰：該怎麼辦？
外送備註超詭異！老闆細看「特殊需求」崩潰：該怎麼辦？
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 11:10:27
近年美食外送平台掀起熱潮，只要在家動動手指就有美味餐點送上門，且民眾也可以在備註上要求店家客製化餐點。近日，就有店家分享，他稍早收到一筆外送訂單，結果看到備註時，完全不知道該怎麼辦，只好發文求救，貼文曝光後引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片表示「急！在線等，請問這個單要怎麼做，給他清湯嗎？」只見一名顧客點了一碗餛飩湯和一碗餛飩麵，但備註上竟然寫著「不要蔥不要餛飩麵」，看得老闆一頭霧水，上網急求正解。許多網友看到也開玩笑的說，「就直接給碗清湯吧」、「點餐的那位看到後，應該自己先笑死」、「可能想要清湯掛麵吧」、「他其實是要餛飩湯吧」、「大概是不小心點了餛飩麵又不知道怎麼取消」、「應該是字打錯順序，餛飩麵不要蔥」、「其實是客人要請老闆的」。不過，也有不少網友認為，這種訂單還是直接拒絕不要接，以免造成客訴，最後連店家都沒錢收，「有爭議的單子我真心勸你拒單」、「是我就取消了」，但也有人說，最好的辦法就是，「兩碗餛飩湯，然後麵跟蔥都另外包」、「湯、麵、餛飩分開裝；不加蔥」。（編輯：許智超）