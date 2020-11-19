中天換照失敗！眾臉綠「關台太殘忍」 真相曝：別再被騙
中天換照失敗！眾臉綠「關台太殘忍」 真相曝：別再被騙
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 10:55:00
國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過，否決了中天新聞台換照，消息曝光之後，就有網友討論「為什麼看到很多人說要看不到中天新聞，說NCC讓中天關台很殘忍什麼的...大家有搞懂嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「中天換照失敗，看完NCC解釋的理由之後其實不難懂，但是真正讓人不解的是，為什麼看到大票人說中天要『關台』？甚至痛批NCC殘忍，換照失敗只是中天不能在52台播而已....其他平台還是能看到啊，別再被騙了好嗎？1122要上街的，真的知道自己要抗議什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「真的...很多跟風仔」、「中天可能會轉戰網路啊，Youtube有51萬訂閱耶」、「一直以為是關掉整個電視台耶」、「中天只是從電視頻道上離開而已，又不是完全消失了」、「被帶風向真的很瞎，換照只是看能不能留在52頻道而已」、「轉換跑道而已啊，現在用網路的人也很多，真的該做的是改善媒體自律吧」。事實上，在中天不予換照消息曝光後，律師呂秋遠就表示，中天只是不准換照，但是他們還可以繼續播放，只是在不同的平台而已；而媒體人鍾年晃也在臉書呼籲民眾別被帶風向，因為中天新聞台是不予換照、不是撤照、更不是關台，其它如中天綜藝台等都維持不變，所以中天沒有被關台的問題。（編輯：張嘉哲）