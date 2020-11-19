發現疑似失聯F-16信標 嚴德發：派船確認、盼傳來好消息
發現疑似失聯F-16信標 嚴德發：派船確認、盼傳來好消息
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-19 11:09:05｜update2020-11-19 13:05:58
國軍持續搜尋失聯F-16戰機與機上飛官蔣正志上校，國防部長嚴德發表示，昨（18）日在近岸9海浬發現疑似失聯的F-16戰機信標，今（19）日上午民間打撈公司將進行確認，盼帶來好消息，搜尋工作會日以繼夜進行。
嚴德發昨日前往花蓮基地親督搜救工作，今日立院外交及國防委員會審查國防部預算，原本由副部長張冠群代為出席，不過10點左右嚴德發也抵達立院。媒體詢問F-16最新搜救狀況？嚴德發表示，空軍專案小組依據相關事證、機組員錄音抄件、天候、氣象測報、機組員無線電通聯、機務機況整備等，初步研判不排除飛行員的空間迷向，機件原因比較低，當然真正原因還要經過第三方的飛安專家小組調查，後續還要再做調查。嚴德發強調，到目前為止本著總統指示不放棄所有希望，要將蔣正志隊長找回來，日以繼夜動用軍民力量來做搜尋，目前已動用25架次飛機、34艘船艦，機艦日以繼夜搜尋，感謝國搜中心、空勤總隊、海巡署、相關地區漁會給予協助。
嚴德發表示，昨日在近岸9海浬處FDR接收器有收到信標的信號，立即通知有打撈經驗豐富的銓日儀公司，打撈船已到花蓮港，早上從花蓮港出海，優先到9海浬去做信標探測、水下攝影，如果確認就會進行打撈，希望能帶來好消息。
嚴德發指出，家屬慰問、照顧，第五聯隊都很用心，專案人員都會進行照顧，會日以繼夜進行搜尋工作。
而審查會休息時，嚴德發私下向立委透露，失聯戰機的彈射座椅和機身都有發出訊號，軍方有發現八個訊號，會先從最早發現的9浬處點來搜索，而海軍已派出獵雷艦，會一個點、一個點來搜索。他說，今天海象不錯，海巡署在海面上有找到一些疑似飛機的蒙皮。