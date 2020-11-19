「每天喝咖啡」開銷多少？她驚呼一年破萬 內行曝省錢法
「每天喝咖啡」開銷多少？她驚呼一年破萬 內行曝省錢法
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 10:52:05
許多上班族早上都喜歡買一杯咖啡，靠它來提神、醒腦。不過就有網友指出，自己每週上班日五天都要喝一杯咖啡，有時候精神特別差還會加個濃縮，即便都是在超商買平價咖啡，算下來一年的開銷還是會破萬。文章一出引發討論，許多內行人紛紛給出建議，分享自己的省錢技巧。
有位網友在PTT發文，詢問大家「有算過喝咖啡喝了多少錢嗎？」原PO透露自己每天上班都要喝一杯超商的大杯熱美式，一杯45元，換算起來一個月就要花900元。而且還沒算當天精神差想再加個濃縮，或是週末加班也想喝咖啡的狀況。原PO發現算下來一年要花10800元在咖啡上，不禁直呼買台咖啡機都可以回本了。文章掀起討論，許多內行人紛紛分享個人的省錢技巧。「公司一堆人喝，找五個一起團購」、「加超商會員載app，每個月有固定放優惠，平均起來差不多每杯七折，一年下來省下不少」、「寄杯就一杯30～40元，還可以好幾家分開買不會喝膩」、「我都超商半價活動買好幾組」。另外如果真的想自己動手泡咖啡，也有許多過來人給出建議，「買全自動啊省事，豆子挑好隨便也比超商好喝」、「花2000買磨豆機＋手沖壺＋濾紙，享受一杯5～10元的優質咖啡」、「想省時省錢可以買濾掛，至少不會像即溶難喝的要死」、「膠囊的品質跟咖啡店很像，CP值超高，出門前泡咖啡，從按下去到裝冰塊、水或是牛奶，1分鐘以內可以完成」、「買義式咖啡機啊，倒豆子跟裝水就好」、「用過膠囊、手沖、便利商店、濾掛，手沖最得我心又便宜」。（編輯：倪浩軒）