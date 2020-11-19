寶寶監視器半夜傳聲音！陌生男喊「1句」 辣媽一聽嚇醒
寶寶監視器半夜傳聲音！陌生男喊「1句」 辣媽一聽嚇醒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 12:46:55
當家裡有寶寶出生時，很多媽咪都會考慮想要買一台嬰兒監視器，以便即時掌握寶寶的情況。近日，澳洲墨爾本有一位母親分享，自己有天夜裡半夢半醒之間，突然聽見「監視器」裡傳來陌生的男性聲音，讓她聽完頓時驚醒，全身狂起雞皮疙瘩。
根據《太陽報》報導，20歲的琪亞拉（Kiara）育有三個孩子，在上個月29日半夜1點多左右，她哄完六個月大的兒子，自己剛進入夢鄉，卻突然聽見嬰兒監視器裡，傳出陌生男子的聲音，並淡淡的說「嗯！他還真可愛」，這也讓琪亞拉嚇得馬上驚醒。琪亞拉也立馬將這件事告訴自己的丈夫丹尼爾（Daniel），丹尼爾當時以為有人在屋裡，所以立馬檢查了所有的房間，但琪亞拉卻認為，那個聲音是從監視器裡傳出的，她馬上拔掉電源，並卸載了監視器的相關應用程式。
琪亞拉指出，「那個聲音實在讓我太害怕了，我完全不敢想像，有人可能正透過監視器，注視著我的孩子，他們腦中也許正在聯想一些噁心的事」，她也提到，之前就有聽過監視器傳出「嘎吱聲」，而且換地方擺設，依舊會聽到一樣的聲音。琪亞拉強調，「我原本還以為，這種恐怖的經歷只會出現在電影中裡，沒想到卻發生在自己與家人身上，現在我已經向廠商反映了情況，他們正在調查中」。（編輯：許智超）