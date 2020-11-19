人妻靠買菜存3年零錢！6位數存款曝 內行驚：其實很危險
人妻靠買菜存3年零錢！6位數存款曝 內行驚：其實很危險
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 12:26:40｜update2020-11-19 12:27:41
儲蓄一直以來都是被歌頌的好習慣，每個人都有自己的一套存錢方式，其中不少人喜歡將零錢累積下來，慢慢累積財富。對此，就有一名家庭主婦表示，3年來靠著買菜時省下的錢，存了一筆數目可觀的金錢，照片曝光後，立馬在網路上引起討論。
原PO於臉書社團《存錢人生》上發文，表示自己3年透過買菜省錢，存下了一筆數目可觀的金錢，「但有點走火入魔就是了，因為看到50就會留。」隨後她也貼出照片，只見畫面中50元硬幣排好排滿，加上零星的10元和1元硬幣，總計高達14萬1612元，她還透露「只要中發票也會存在裡面，並且請店員換50元給我。」照片曝光後，隨即引來許多網友興奮大讚，「看到這種文章真療癒欸！我也要來試試看」、「太猛了吧！」、「原PO超厲害的」、「好厲害...我快兩年才4萬出頭」、「燃起我的鬥志了」、「好猛，我3年可能只有4萬」。不過也有人提醒，「50要小心，假的很多，但妳很厲害」、「50其實是最危險的」、「很多50都假的」，甚至有行家建議「存之前看一下再投，看國字50和數字50，拿在手上左右轉動，我存了很久沒有一個假的！」（編輯：陳雅雲）