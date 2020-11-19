年度最爛密碼出爐！冠軍又是他 1秒被盜真的別鐵齒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 12:42:51
就跟你說不要再設「123456」了！近年個資保護成為重要議題，但無論專家如何高聲疾呼，似乎還是許多網友不放在心上，總要拿自己的密碼去以身犯險。VPN服務商「NordPass」公布2020年度最爛密碼，又是由大家的老朋友「123456」奪冠。
「NordPass」公布的年度密碼使用情形，包括了有多少人使用、密碼被破解的次數、密碼被破解需要花多少時間等等，而今年的最爛密碼前8名分別是「123456」、「123456789」、「picture1」、「password」、「12345678」、「111111」、「123123」、「12345」。可以看到簡單的排列數字還是爛密碼的最大霸主，這些密碼基本上都不需要1秒就會破解，而且就算打了10位數的123456789，一樣是沒有保護力的。根據網路安全產品公司「SplashData」的建議，駭客會從使用人的姓名、流行文化、體育用詞和簡單的鍵盤模式中成功的突破帳戶密碼，因此一般用戶應該避免使用容易被猜到的密碼。與其使用知名樂團或當地球隊的名稱等等，還不如用「隨機但容易記住」的詞，可以有效降低被盜的風險，另外數字中插入英文字母，切換大小寫，多於12個字元以上都是可以保護密碼的方法。（編輯：倪浩軒）