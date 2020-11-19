妹子答應面試卻放鳥！隔天「自創髒話」狂噴 主管嚇壞了
妹子答應面試卻放鳥！隔天「自創髒話」狂噴 主管嚇壞了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 13:22:29｜update2020-11-19 13:32:07
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。近日，就有網友分享，朋友負責面試工作，結果對方不但放鳥，事後還爆氣狂罵「自創髒話」，誇張行徑讓人傻眼，貼文一出引網友熱議。
原PO在《爆料公社》表示，有一名27歲女子投履歷到朋友的公司，要應徵西餐外場人員，約好面試時間後，對方也爽快的答應了，到了面試當天，這名女子根本沒有出現，也沒有提前傳訊息通知，直到隔天才傳訊息道歉。朋友指出，女子解釋「我不能前往面試了，因為心悸嚴重要休息，真的很對不起」，雇主方則回覆「約的是昨天面試吧！那妳到現在才有所通知，真的不是良好的求職態度」，沒想到女子卻因此爆氣，用一連串自創髒話回擊「我只是沒有面試，我什麼時候浪費你的時間，XX養的X把」。
從對話紀錄可以看到，女子繼續暴走罵人，甚至自創詭異髒話「你眼睛暇了嗎？整天打X的搖搖欲墜」，就算雇主冷靜回應「已約定邀約就要出席，若不能來也要提早通知不是嗎？請勿隨意打髒語，請自重」，女子還惱羞「我生病沒說一聲，妳就在那邊靠北靠腰，不要傳訊息來了」。許多網友也紛紛回應，「她可以罵的這麼激烈，心悸應該沒多嚴重」、「恭喜逃過一劫」、「這種人上了還得了」、「不守時又不守信，這工作態度應該也沒什麽責任心」、「算了啦，萬一面試成功還得準備擦屁股」、「其實要感謝他，不需花任何時間就淘汰」、「應該慶幸她沒來應試，如果萬一錄取了，公司內部不難掀起一波腥風血雨」。（編輯：許智超）