蘇貞昌介入中天換照？綠委：江啟臣含血噴人
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-19 13:01:16
NCC（國家傳播通訊委員會）於昨（18）日宣布中天新聞台不予換照的決定，而國民黨黨主席江啟臣今（19）日上午接受廣播節目專訪時則指涉，中天新聞台續照未果的幕後影武者，「應該是行政院長蘇貞昌」。對此，民進黨立委許智傑痛批江啟臣是含血噴人，光是用「想像」作出指控，並不恰當。
江啟臣在廣播節目中，被主持人問到「蔡政府關中天是誰的意思？總統蔡英文或蘇貞昌？」時，江啟臣表示，會想消滅一個機關，通常是因為常被罵，依照台灣的體制，並反問主持人「誰是最高行政首長？最近新聞到底討論誰的比率比較多？」接著說去年蘇貞昌放話批評NCC後，NCC主委就下台了。對此，許智傑在今天接受媒體訪問時表示，江啟臣真的是江啟臣真的是含血噴人，用一個「自己的想像」就影射蘇貞昌有做出什麼不適當的動作，這樣的指控是不恰當的。另外，中天續照失敗後，讓不少新聞台對52頻道虎視眈眈，NCC主委陳耀祥昨日也在記者會上呼籲系統業者「給公廣集團一個機會」。許智傑則認為，台灣的新聞台播報的多是台灣國內的新聞，希望讓國際新聞有更多的比例、讓人民更能與國際接軌。