履歷忘放大頭照！老闆急求「老婆想要」　理由網愣：有鬼

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履歷忘放大頭照！老闆急求「老婆想要」　理由網愣：有鬼

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 16:33:27

面試
▲有女網友指出，自己近期接到公司老闆電話，對方表示希望原PO能補上大頭貼照，更透露是老闆的老婆要求的（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
不少公司在徵才時，都會根據求職者履歷上所寫的經歷、能力去做篩選，確定條件適合公司才會提出面試邀約。不過，就有女網友指出，自己近期接到公司老闆電話，對方表示希望原PO能補上大頭貼照，更透露是其老婆要求的，然而對方事後再提出詭異要求，讓原PO感到十分詭異。
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己近日在人力銀行上投遞履歷，某日突然接到一間公司電話，對方指出有看到原PO的履歷資料，但突然直言「我老婆很介意你沒有放大頭照，可否提供照片」。隨後對方又透露，因為老婆是公司經理，希望原PO若入職後能簽下「禁止與負責人發生超過員工的關係，否則自願離職，並賠償當月薪資」的合約。
他解釋，「因為公司經理是我老婆，我會在家裡工作，同事們也都是女生，所以你不用擔心什麼，工作地點很明亮，但是我老婆希望你發個大頭照、全身照讓他確認沒有問題，再麻煩你發給我信箱..」。但讓原PO最無法理解的是，老闆的老婆索要全身照的理由竟是「我要目測一下身高體重如她（原PO）所寫」。

▲對方要求除了大頭貼照，全身照和生活照也要一併附上。（圖／翻攝Dcard）
▲對方要求除了大頭貼照，全身照和生活照也要一併附上。（圖／翻攝Dcard）
面對詭異的要求，原PO就不解提問「幹嘛不找男生就好，而且同事都是女生是不是有卦？？我記得沒有這麼多女生做工程師啊？還是這是我的迷思？我前一份工作只有兩個女同事其他都是男生啊..不是叫我去面試就看的到我長怎樣了嗎？想太多嗎？想問，這是不是有卦？」

▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光後，不少網友紛紛傻眼直呼，「感覺超怪，就算男的沒問題，老婆這樣也很恐怖，千萬別去」、「我覺得他根本藉口吧！有沒有可能，只是想騙漂亮的女生進去，其實根本沒有老婆自導自演」、「想找後宮吧」、「為什麼要看人家的身高體重是否有符合啊？是在找模特兒嗎..」。
甚至有人解析，「不正常，不正常，不正常，因為很重要所以說三次，通常這種情況只有兩種可能，他老婆怕你跟負責人發生關係；第二種可能，就是他想看你漂不漂亮，有其他的目的，這我就不多說，不管哪一種可能都是不正常，建議你不要去」。（編輯：陳雅雲）
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