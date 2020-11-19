狂聊天加過頭！男「一舉動」讓加油員愣住 結局被網挺爆
狂聊天加過頭！男「一舉動」讓加油員愣住 結局被網挺爆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 14:26:19
許多人會選擇騎機車通勤，因此加油便成為所有駕駛的例行公事，但失誤多加的汽油該由誰吸收呢？近日，就有網友分享，他去加油時跟店員表示只要加100元，卻因為店員跟同事聊天，導致最後加了137元，還暗示要付全額，他最後只掏出100元，接著問「我的問題嗎？」貼文也引起網友力挺。
原PO在《爆怨2公社》表示，昨天騎車去加油時，很明確的跟店員表示「92汽油加100元」，結果整個過程只見店員不停的跟同事聊天，一時疏忽看油錶，不知不覺加到137元，這時，店員尷尬的轉頭看著原PO，並說「抱歉，總共137元，我加過頭了」。原PO聽到店員的道歉後，從口袋掏出100元，接著向店員質問「我的問題嗎？」下秒店員露出心不甘情不願的表情，默默吞下自己的疏失，原PO指出，「我知道魔人一定會說小錢也在計較，沒錯，我他X爽」。許多網友看完也紛紛力挺原PO，「支持你，上班這種態度不可取」、「不是37元的問題，而是上班態度」、「這種情況下，我是支持你的」、「就是要計較啊，當我盤子喔」、「合理啦，員工犯錯，為什麼要消費者扛？」、「我只能說態度很重要，心不在焉的」、「真的是態度問題」。（編輯：許智超）