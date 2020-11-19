千年一遇圍棋女神首露美背　狠練168斷食

「圍棋女神」黑嘉嘉受邀擔任第57屆金馬獎入圍最佳劇情長片《消失的情人節》引言人，將於21日獻出紅毯處女秀，與《消失的情人節》劇組一起走紅毯，首次參與金馬盛宴，她坦言最怕在星光大道上踩到禮服跌倒，她說：「因為我從小就很容易跌倒，去年搭機時曾在下飛機時馬上跌倒，甚至還發生過一周跌倒3次的慘痛經驗」。

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