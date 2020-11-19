千年一遇圍棋女神首露美背　狠練168斷食

「圍棋女神」黑嘉嘉受邀擔任第57屆金馬獎入圍最佳劇情長片《消失的情人節》引言人，將於21日獻出紅毯處女秀，與《消失的情人節》劇組一起走紅毯，首次參與金馬盛宴，她坦言最怕在星光大道上踩到禮服跌倒，她說：「因為我從小就很容易跌倒，去年搭機時曾在下飛機時馬上跌倒，甚至還發生過一周跌倒3次的慘痛經驗」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黑嘉嘉不特別追求展露身材曲線的紅毯禮服，但這次設計師為她精心挑選的禮服，放進露背的巧思設計，來展現黑嘉嘉典雅高貴的另一面，穿上這件禮服也將成為她首次在公開場合裸露。為了不辜負設計師的禮服巧思，在鏡頭前展露最佳美背，黑嘉嘉增加自己的運動量，除了每周上健身房運動，在家也勤練瑜珈和重點鍛鍊，同時執行時下最風行的「168斷食法」，在8個小時內進食三餐，16小時空腹禁食，務求頒獎典禮前控管飲食鍛練出良好體態。黑嘉嘉這次將上台為自己參與演出的《消失的情人節》擔任引言人，這幾天她積極背稿，她表示：「自從拿到引言詞後，我每天都在默唸，現在已經背起來了，之後也會去典禮現場事前彩排，讓我提早熟悉環境減輕緊張程度，希望到時能流暢順利唸出引言詞。」▲▼「圍棋女神」黑嘉嘉擔任電影《消失的情人節》引言人。（圖／種子音樂提供）