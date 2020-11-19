主人惡整金金　突然轉頭牠「秒同步」一臉問號：什麼事？

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主人惡整金金　突然轉頭牠「秒同步」一臉問號：什麼事？

文/寵毛網

calendar_today2020-11-19 21:00:00

主人惡整金金　突然轉頭牠「秒同步」一臉問號：什麼事？
▲黃金獵犬「史德林」日前被主人惡搞（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲金金史德林是一隻個性單純又愛刷存在感的狗狗（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲金金史德林是一隻個性單純又愛刷存在感的狗狗（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
住在加拿大多倫多的金金史德林平時是一隻很愛求關注的汪星人，不僅很會吃醋，還喜歡偷咬家人的衣物，「出頭」很多的牠是全家人的開心果。牠的人類哥哥泰勒Tyler非常喜歡鬧牠，日前為了惡整史德林，故意趁牠在身邊時，突然嚴肅地轉頭看向某一處，而傻傻的史德林以為「有什麼」，竟然也認真地看向同一個方向，卻完全不知道到底發生什麼事！
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▲日前哥哥泰勒故意惡整史德林……他突然在牠面前轉頭！（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲日前哥哥泰勒故意惡整史德林……他突然在牠面前轉頭！（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲史德林：什麼？怎麼了？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲史德林：什麼？怎麼了？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲泰勒：嗯？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲泰勒：嗯？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲史德林：發生什麼事？那裡好像有什麼？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
▲史德林：發生什麼事？那裡好像有什麼？（圖／IG＠lifeofsterlingnewton）
網友看了都被逗笑表示：「怎麼那麼好騙，太可愛了」、「主人很壞欸，但我忍不住笑了」、「感覺牠好適合玩黑白ㄘㄟ」、「金金滿臉問號」史德林不只憨憨的很可愛，對家人也有滿滿的愛與信任，現在來看看史德林的影片，真的好可愛呢！（編輯：陳珮瑜）
 
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