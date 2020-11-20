「雷神」克里斯漢斯沃打坐冥想　突遭「大毛汪」亂入干擾

好萊塢當紅演員克里斯漢斯沃，演出漫威電影「雷神索爾」一角打開知名度，他私底下愛家、愛老婆、愛小孩的優質形象受到廣大粉絲歡迎、更被譽為「男神」！其實他還是一名愛狗人士，在2014年時領養一隻大白狗，經常在IG帳號@chrishemsworth分享狗狗可愛的一面，形象大大加分呢！

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克里斯漢斯沃與老婆共同設計出一款健身APP、推廣在家運動也能練出好身材，透過冥想練習來舒緩身心。他最近為宣傳自家品牌進行一系列的冥想實際行動，例如在游泳水池閉氣冥想、兒子卻不斷游過來干擾；在大海旁打坐卻被海浪沖倒，用詼諧的角度拍出實際冥想會遇到的各種狀況，讓不少粉絲捧腹大笑！

日前他選在一處小池塘、正專注地盤腿靜坐著，過沒多久愛犬卻咚咚咚走到身旁，對著主人搖搖尾巴就像在說：「來玩嗎～？汪汪！」突如其來被愛犬亂入干擾，冥想過程被迫中斷、當下只能摸摸鼻子認了，這段與愛犬間的逗趣互動吸引132.7萬次觀看，許多網友笑說：「這段的冥想是最好笑的！」、「必須看到最後哈哈哈！」、「狗勾太可愛了！」最後一起來看看影片吧！（編輯：楊釆蓉）