帶女生回家「這1間」先打掃！眾人超有感：太髒絕對打槍

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帶女生回家「這1間」先打掃！眾人超有感：太髒絕對打槍

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 16:35:07

▲有男網友在某雜誌上看到，女生到男生住處，會特別注意到的房間是「浴室」，讓他覺得相當不可思議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有男網友在某雜誌上看到，女生到男生住處，會特別注意到的房間是「浴室」，讓他覺得相當不可思議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

許多人在邀請親朋好友或是心儀的對象回家作客時，通常都會先將家中環境打掃乾淨，以表尊重。對此，也有一名男網友發文，表示他先前在某本男性雜誌上看到，「女生到男生住處，會特別注意到的房間」，答案讓他覺得超不可思議，貼文一出，網友們也紛紛認同，直呼「是真的」。

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該名男網友在PTT以「女生到男生住處，會特別注意的房間是」為題發文，表示他先前在某本男性雜誌上看到，女生到男生住處會特別注意到的房間，不是臥室，不是廚房，也不是客廳，而是「浴室」，「從浴室是乾是濕、盥洗用品多寡與擺放等，每個小地方都會特別注意」。

▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO也提到，「女生會特別注意浴室」，對身為男生的他感到非常不可思議，不禁好奇提問「想請教一下女生到男生的住處，最會特別注意的房間真的是浴室嗎」？

▲男網友表示，日前在雜誌上看到，通常女生到男生住處，會特別注意的地方是「浴室」。（示意圖／取自
▲男網友表示，日前在雜誌上看到，通常女生到男生住處，會特別注意的地方是「浴室」。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，引起網友熱議，「浴室+1...髒絕對先打槍」、「浴室跟牙刷」、「浴室、馬桶啊因為通常都蠻髒的，會讓人印象深刻」、「浴室真的很噁心，看得出衛生習慣」、「對是浴室，尤其馬桶」、「真的...」、「浴室+1，我看過根本沒牙刷的……好奇問了之後才知道對方認為不用刷牙，漱口就好」、「浴室可以很快分辨出有沒有女用的瓶瓶罐罐」。

另有其他人分享自己的看法，「訂住房網站的時後也一定先看浴室裝潢在考慮要不要訂」、「我男生，不管去哪都會看浴廁...算是指標性的地方」、「浴室+1，我自己房間超級亂但很認真維持浴室乾燥跟乾淨」。（編輯：郭佩蓉）

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