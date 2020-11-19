帶女生回家「這1間」先打掃！眾人超有感：太髒絕對打槍

許多人在邀請親朋好友或是心儀的對象回家作客時，通常都會先將家中環境打掃乾淨，以表尊重。對此，也有一名男網友發文，表示他先前在某本男性雜誌上看到，「女生到男生住處，會特別注意到的房間」，答案讓他覺得超不可思議，貼文一出，網友們也紛紛認同，直呼「是真的」。

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該名男網友在PTT以「女生到男生住處，會特別注意的房間是」為題發文，表示他先前在某本男性雜誌上看到，女生到男生住處會特別注意到的房間，不是臥室，不是廚房，也不是客廳，而是「浴室」，「從浴室是乾是濕、盥洗用品多寡與擺放等，每個小地方都會特別注意」。

▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲男網友表示，日前在雜誌上看到，通常女生到男生住處，會特別注意的地方是「浴室」。（示意圖／取自 pixabay ）

另有其他人分享自己的看法，「訂住房網站的時後也一定先看浴室裝潢在考慮要不要訂」、「我男生，不管去哪都會看浴廁...算是指標性的地方」、「浴室+1，我自己房間超級亂但很認真維持浴室乾燥跟乾淨」。（編輯：郭佩蓉）