他月薪45K想買百萬名車！女友苦嘆：你的夢想根本沒有我

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他月薪45K想買百萬名車！女友苦嘆：你的夢想根本沒有我

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 17:38:26

▲女網友抱怨，男友薪水只有45k，竟然還想買一台要價100多萬元的名車。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲女網友抱怨，男友薪水只有45k，竟然還想買一台要價100多萬元的名車。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。近日，就有女網友抱怨，已經跟男友交往五年了，卻遲遲沒有步入禮堂，而對方只想買一台要價100多萬元的名車，根本沒有好好規劃未來，讓她相當煩惱，貼文也引起網友討論。
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原PO在《靠北男友2.0》表示，與男友交往五年了，都還沒結婚、生小孩，她都已經28歲了，根本沒時間再浪費，男友卻突然說「下禮拜要買一台100多萬元的名車」，原PO聽到也火大「如果一個月的車貸要繳3萬元，你的薪水也才45k，貸款繳下去要6年，我都35了耶」。
▲原PO聽到男友的解釋才知道，原來男友的夢想中，根本沒有她。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO聽到男友的解釋才知道，原來男友的夢想中，根本沒有她。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
男友聽到也立馬解釋，「結婚登記就好，婚禮根本不急，反正醫生也說妳生不出來，而且這是男人一輩子的夢想」，這也讓原PO感到心痛「我沒有生不出來，只是難受孕而已，身體也是可以調的，重點是，你的夢想裡沒有我」。
許多網友也紛紛回應，「買車容易，養車難」、「真的會很吃力，趁早離開吧」、「我月薪也差不多4萬5千元，機車騎了15年了，都不敢換新」、「可以分手了，夢想裡沒有你了，還待著幹嘛」、「一個月3萬，一年36萬，繳6年，這台車加利息要付216萬」、「人生計畫不合趁早分吧」、「他的夢想裡沒有你,你還在夢裡」。（編輯：許智超）
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