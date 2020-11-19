介入中天換照？民進黨：NCC依法審查、馬英九也撤過照
介入中天換照？民進黨：NCC依法審查、馬英九也撤過照
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-19 17:27:58｜update2020-11-19 17:32:37
國民黨黨主席江啟臣指控綠營介入中天換照，民進黨19日則是透過發言人劉康彥表示，NCC（國家通訊暨傳播委員會）是法律授權的獨立機關，依法執行新聞台每6年一次的換照審查，國民黨聲稱「民主國家都不會撤照」的說法更是企圖魚目混珠，因為不但在其他民主國家有撤廢新聞台執照的案例，就連前總統馬英九執政時期，也曾撤過照。
劉康彥表示，針對中天換照未果一事，相較於民進黨對獨立機關職權的尊重，是哪個政黨積極涉入獨立機關審查，為特定個案辯護甚至護航，相信國人的眼睛是雪亮的，社會大眾也會有所公評。劉康彥指出，新聞媒體具有公共性、公益性，對社會有高度滲透性與強大的影響性，誠如無國界記者組織昨天的聲明，由獨立審查機關對更換電視台執照進行的定期審查，在民主政體是標準的作業流程，並未涉及侵害新聞自由。尤其衛星廣播頻譜是有限資源，當政府在發放頻譜執照時，會提出相關附帶要求，包括遵守新聞倫理與編輯自主。
但國民黨假「新聞自由」之名，無視通傳會作為獨立機關以及法律規定6年一次的法定換照審查，稱民主國家都不會撤照，更是公然的魚目混珠；劉康彥說，除了馬英九前總統任內也曾將年代綜合台撤照，依照台大新聞研究所教授洪貞玲指出，在歐洲，像是英國對事實公平的嚴謹要求，過去就曾有廢撤新聞台執照的案例。劉康彥重申，民進黨一貫捍衛新聞與言論自由，NCC身為法定獨立機關，依法6年一次須進行換照審查，為民眾把關，呼籲國民黨停止政治操作的行為，回歸理性討論，摒除自身政黨利益的盤算，尊重獨立機關NCC委員專業審查的決定。