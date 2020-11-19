網傳失聯F-16迫降廈門？國防部駁斥：中國網軍造謠假消息
網傳失聯F-16迫降廈門？國防部駁斥：中國網軍造謠假消息
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-19 17:57:13
國軍持續搜尋失聯F-16戰機與機上飛官蔣正志上校，不過，網路卻傳出失聯的F-16早已迫降中國大陸廈門，飛官正接受防疫隔離。對此，國防部今（19）日加以駁斥，指為中共網軍造謠的假消息。
國防部透過發言人臉書粉絲團嚴正譴責造謠者，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念。空軍第5聯隊蔣正志上校訓練意外失聯事件，昨日在距岸9浬處，接收到飛航資料紀錄器訊號，國軍持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望！國防部指出，國軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘搜尋，國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索，請每位國人跟我們一起祈願，讓所有出勤的人員能順利執行任務，帶著蔣上校一起回家！此時此刻，國軍也依然堅定地嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備，守護我們熱愛的家園。日以繼夜，持續搜救，我們不會放棄任何機會。
國防部長嚴德發今日上午在立院受訪表示，昨（18）日在花蓮近岸9海浬處FDR接收器（Flight Data Recorder）有收到信標的信號，立即通知有打撈經驗豐富的銓日儀公司，打撈船早上從花蓮港出海，優先到9海浬去做信標探測、水下攝影，如果確認是失聯戰機就會進行打撈，希望能帶來好消息。