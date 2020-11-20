房市／高雄這蛋黃區竟有多個1字頭生活圈 700萬買3房
房市／高雄這蛋黃區竟有多個1字頭生活圈 700萬買3房
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 08:00:00
台灣高房價是許多購屋族心中的痛，只能從市中心往外尋找財力可負擔的區域買房，不過，高雄市三民區雖屬蛋黃區，卻擁有多個住宅均價15萬以內的生活圈，中古大樓3房700萬內就能買到。
「高雄實價網」統計高雄各生活圈交易價量，以市中心區域來看，今年前三季住宅均價尚在15萬以內者，除鹽埕區的駁二藝術特區外，其他多位在三民區內，包括科工館生活圈均價13.87萬，大昌生活圈均價14.24萬，陽明生活圈14.7萬。相較於其他蛋黃區如美術館、農16特區均價已逼近3字頭，或是巨蛋生活圈、文化中心生活圈、文山特區約25萬左右，顯得親民許多。信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘說明，三民區位處市中心，之所以住宅均價卻能維持親民的1字頭，甚至有多個15萬以內的生活圈，最主要原因在於發展早，區域內屋齡相對久，且不像北高雄楠梓、橋頭、岡山擁有重劃區，建設議題多，因此房價相對較低。
舉例來說，科工館及大昌生活圈約騎車3分鐘可抵達的距離，可說是相連一氣的生活圈，區域內中古大樓屋齡落在15至25年間，因1字頭房價，等於能以總價500至700萬間買到3房產品，若是屋齡更老的公寓，均價僅約8至12萬，總價約300至400萬間。邱耀弘表示，雖然屋齡老，不少購屋族在總價考量下，且三民區的生活機能與學區「沒話說」，仍願意在屋齡上妥協。此外，鐵路地下化、高架橋拆除、二階段輕軌等，也都在三民區，當地仍有一些話題性。