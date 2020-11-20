房市／桃園中壢兩處1字頭房價 生活機能幫加分
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 18:30:00
隨著房市熱絡，雙北一字頭房價愈來愈難尋，購屋買盤外溢至桃園。根據實價資料，中壢、平鎮、八德平均房價都還在一字頭；其中，中壢市居住人口眾多，房市專家推薦兩處兼具生活機能和房價區域，包括海華特區和鄰近中壢工業區旁的中園路與南園二路周邊中古屋。
桃園市政府統計顯示，中壢市人口數已突破42萬人，更是市府重點投入建設的區域，前景看好；根據信義房屋統計的實價資料顯示，中壢市前三季住宅平均單價為每坪18.2萬元，房價仍相對親民。對此，信義房屋中壢海華店店長李彥碩推薦2處生活機能佳、交通方便的房價一字頭區域；李彥碩說，中壢市的海華特區，鄰近SOGO、影城，生活機能完善，周邊的20年屋齡大樓，還找得到一字頭房價，多是總價900至1000萬、三房附車位的物件，只是釋出物件少。
若想選擇屋齡較新的一字頭房價電梯大樓，李彥碩則建議，可往鄰近中壢工業區的中園路與南園二路周邊找房，一字頭房價可買到屋齡10年的大樓物件；該區域開車車程最快10分鐘可到SOGO商圈，且靠近高速公路交流道，公車路線密集，往來交通便利。 李彥碩說，中園路與南園二路周邊區域也吸納鄰近的中壢工業區上班族買房；另一族群是中壢的第二代。