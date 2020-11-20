房市／桃園中壢兩處1字頭房價　生活機能幫加分

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

房市／桃園中壢兩處1字頭房價　生活機能幫加分

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 18:30:00

中壢市
▲中壢市的海華特區若要找一字頭房價，屋齡20年的大樓仍有機會。（圖／NOWnews資料照片）
隨著房市熱絡，雙北一字頭房價愈來愈難尋，購屋買盤外溢至桃園。根據實價資料，中壢、平鎮、八德平均房價都還在一字頭；其中，中壢市居住人口眾多，房市專家推薦兩處兼具生活機能和房價區域，包括海華特區和鄰近中壢工業區旁的中園路與南園二路周邊中古屋。
我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市政府統計顯示，中壢市人口數已突破42萬人，更是市府重點投入建設的區域，前景看好；根據信義房屋統計的實價資料顯示，中壢市前三季住宅平均單價為每坪18.2萬元，房價仍相對親民。
對此，信義房屋中壢海華店店長李彥碩推薦2處生活機能佳、交通方便的房價一字頭區域；李彥碩說，中壢市的海華特區，鄰近SOGO、影城，生活機能完善，周邊的20年屋齡大樓，還找得到一字頭房價，多是總價900至1000萬、三房附車位的物件，只是釋出物件少。

若想選擇屋齡較新的一字頭房價電梯大樓，李彥碩則建議，可往鄰近中壢工業區的中園路與南園二路周邊找房，一字頭房價可買到屋齡10年的大樓物件；該區域開車車程最快10分鐘可到SOGO商圈，且靠近高速公路交流道，公車路線密集，往來交通便利。
 李彥碩說，中園路與南園二路周邊區域也吸納鄰近的中壢工業區上班族買房；另一族群是中壢的第二代。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀