婦人送82歲回收嬤「超多食物」！她一檢查怒了：會有報應

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

婦人送82歲回收嬤「超多食物」！她一檢查怒了：會有報應

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 20:15:06

▲不少人都曾在街上目睹過從事資源回收的阿嬤東奔西走，為得就是換取幾百元的微薄收入。（圖／翻攝Pexels）
▲不少人都曾在街上目睹過從事資源回收的阿嬤東奔西走，為得就是換取幾百元的微薄收入。（圖／翻攝Pexels）
不少人都曾在街上看過從事資源回收的阿嬤東奔西走。不過就有女網友，與回收阿嬤交談後得知，有陌生人送了「超多食物」，但原PO一檢查才發現，食物通通都是過期的，更讓全場氣得大罵「會有報應」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在臉書《爆廢1公社》講述過程，「這名82歲阿嬤不認識字，平時都在做資源回收，沒想到突然有陌生婦人，突然拿了一堆食物給阿嬤，並稱『婆婆買給孫子，但與婆婆不和，不想給兒子吃』，所以要送給人」。
▲82歲阿嬤收到過期食品。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲82歲阿嬤收到過期食品。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
不知情的阿嬤甚至還好心的問原PO「看妳兒子要不要吃」，沒想到原PO仔細一看，才發現這些食品全都早已過期，忍不住大罵陌生婦人「妳家很缺垃圾袋是嗎？我免費送妳垃圾袋，看妳要不要把自己裝進去」；原PO也不忍心告訴阿嬤食物早已過期，決定收下丟掉避免阿嬤誤食。
完整過程曝光後，立刻掀起眾人怒火，紛紛大罵「假好心，還自以為在做功德，太可惡了」、「拿過期的食物，裝什麼功德阿，傻眼」、「有想過老人家可能吃下去後產生身體不適嗎」、「還好阿嬤有遇到原PO，避免後續問題發生」、「人在做，天在看，會有報應」。（編輯：潘毅）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

繼續作答
一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀