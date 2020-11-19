婦人送82歲回收嬤「超多食物」！她一檢查怒了：會有報應
婦人送82歲回收嬤「超多食物」！她一檢查怒了：會有報應
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 20:15:06
不少人都曾在街上看過從事資源回收的阿嬤東奔西走。不過就有女網友，與回收阿嬤交談後得知，有陌生人送了「超多食物」，但原PO一檢查才發現，食物通通都是過期的，更讓全場氣得大罵「會有報應」。
一位女網友在臉書《爆廢1公社》講述過程，「這名82歲阿嬤不認識字，平時都在做資源回收，沒想到突然有陌生婦人，突然拿了一堆食物給阿嬤，並稱『婆婆買給孫子，但與婆婆不和，不想給兒子吃』，所以要送給人」。不知情的阿嬤甚至還好心的問原PO「看妳兒子要不要吃」，沒想到原PO仔細一看，才發現這些食品全都早已過期，忍不住大罵陌生婦人「妳家很缺垃圾袋是嗎？我免費送妳垃圾袋，看妳要不要把自己裝進去」；原PO也不忍心告訴阿嬤食物早已過期，決定收下丟掉避免阿嬤誤食。完整過程曝光後，立刻掀起眾人怒火，紛紛大罵「假好心，還自以為在做功德，太可惡了」、「拿過期的食物，裝什麼功德阿，傻眼」、「有想過老人家可能吃下去後產生身體不適嗎」、「還好阿嬤有遇到原PO，避免後續問題發生」、「人在做，天在看，會有報應」。（編輯：潘毅）