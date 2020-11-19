11月底「4星座」財運爆棚！第一名財神新寵　年終領最多

2020來到尾聲，今年你的財運是好是壞呢？是否有因為疫情衝擊而受到影響？別擔心，在11月結束前，還有星座有發財機會喔！塔羅牌老師艾菲爾在微信分享，11月結束前「4星座」將有好財運！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

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▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了「4星座」財運爆棚。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了「4星座」財運爆棚。（示意圖／取自pixabay）

11月結束前，白羊的事業宮有土星停留，讓你工作運水漲船高，做事變得更有效率，可以很快規劃好工作排程進度。另外近期工作上將有貴人降臨，他能幫助你度過難關與瓶頸，使你事業越走越順，很快就能爬得比以往還高！這個貴人可能是你的主要客戶，也可能是領導，他給你提高工作地位的機會，請你一定要好好把握。提醒你，要多多注意生活、職場出現的人，累積更多人脈、你成功的機會就越高！若有白羊想於2021創業，更要把握良機





第三名、天秤座





年底天秤的田宅宮有土星照拂，你和家庭的牽絆更為深厚了，你開始想為家人進一份心力，多多陪伴他們、或買些禮物讓他們開心，讓家人過更好的生活就是支持你前進的動力。而11月結束前，天秤的工作運越來越好，你過往累積的能力與信任度得到回饋，客戶與主管都紛紛將重責大任將交給你負責，甚至領導已經考慮要為你升官加薪了。剛開始也許會感到辛苦，但成功後的成就感、同事領導的讚揚、與實質的薪水獎勵，都讓你覺得一切都值得，家人也過得更好，這不就是你一直以來的動力嗎？而近期有考慮買房的天秤，此時也是最佳時機。





第二名、摩羯座





土星正在你的命宮提供你能量，讓你整個人都熱了起來，你對金錢的雷達已啟動，土星在命宮，推使你想創業，想擁有自己的舞台，所以你目前正如火如荼的計劃自己事業的第二春。你預計想要創業的這個行業，正是目前炙手可熱的創業選項，已經存在著不少前輩，讓你在碰到任何棘手問題時都有人可以諮詢、協助。因此現在的你其實非常有信心，也已經有雛形與計劃了。整體來說，你的氣勢很強，也有好的想法，只要好好付諸行動，一定可以在市場上站穩腳跟，撈到第一桶金。





第一名、水瓶座





11月結束前，你會發現自己的財運變好了，因為土星使你與財神爺有約，你就是財神爺的新寵兒，你會發現自己的財庫不斷有入帳，極可能是公司年終領最多，或年度業績好到爆表，讓你在年底時一帆風順，所有煩惱全都消失！出門在外，你的客戶、朋友常會請客，自己不太需花太多的錢在交際應酬上。有機會的話，也可以買幾張彩票試試運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。同時，你也能看準時機、把握任何一個賺錢的良機！你的財富可以積少成多。（編輯：郭佩蓉）

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