AirPods賣「銅板價」？她見原因超感嘆　網抓包：不對喔

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▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「分手後不要亂留東西」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。 凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，只要撥打「165」即可由專人為您說明研判是否為詐欺事件。