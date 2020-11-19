AirPods賣「銅板價」？她見原因超感嘆 網抓包：不對喔
AirPods賣「銅板價」？她見原因超感嘆 網抓包：不對喔
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 21:32:11
不少人在和另一半交往時，通常都會送禮物給對方，以表心意，不過，若是倆人日後分手了，這些物品該怎麼處理呢？對此，也有一名女網友發文，表示自己在網路上看到有賣家「AirPods竟然只賣銅板價」，一看原因才知道是「前男友送的」，不過也有大批網友紛紛秒抓包，直呼「這都是假的」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「分手後不要亂留東西」為題，她PO出一張從網路賣場截的圖片，內容則為「前男友送的手機，因為男友劈腿，所以分手了，也不想留下任何和前男友有關係的東西，因此只要『給銅板就賣』」。原PO一看到，立刻截圖發文，並感嘆「這項物品的怨念很深啊，分手後真的什麼東西都變得廉價」。貼文一出，引起網友熱議，「所謂的愛情的爛東西」、「我也是那種只要跟別人吵架，我就會把那個人送的東西丟掉賣掉送人欸」、「我真的有賣過前男友送的東西耶」、「物品是無辜的，我跟前男友分手後還是每天在用他買的棉被、浴巾、杯子，覺得沒啥啊都是錢買的」、「我朋友收到這個，一分手馬上還那男的8千，不找零」。
不過，也有大批網友紛紛留言，表示這種貼文其實大多都是「假的」，「那騙人的，臉書一堆店舖倒閉出清、男女分手、無心經營甜甜價，大多是山寨爛貨」、「FB上一堆，什麼分手不想留前任的東西或是店家經營不善倒閉全盤大出清，然後價格低得不得了，一看就是假貨」、「就只是換個說法賣假貨而已」、「我還看到兩個不同帳號用一樣的標題賣一樣的東西」、「不對喔，這幾乎都是假的」、「我問了結果賣2800，過幾天再去看賣家帳戶已經不存在」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】
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