房東嫌髒扣4萬押金！退租客曝「屋況」　眾氣歪：真刁難

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房東嫌髒扣4萬押金！退租客曝「屋況」　眾氣歪：真刁難

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 22:08:15｜update2020-11-19 22:09:41

▲網友分享，找到一間不錯的租屋處，卻因前房客留下的東西讓他猶豫不決。（示意圖／翻攝自 pexels）
▲有一名女網友氣憤表示，自己退租遭房東扣了4萬多押金。（示意圖／翻攝自 pexels）
不少人都曾有租屋經驗，為能順利拿回押金，退租時都會盡力租屋處恢復原狀。不過就有一名女網友氣憤表示，日前提早退租，遭房東扣了4萬多押金，然而現場「屋況」曝光後，立刻讓超多網友氣炸：「絕對是在刁難人」。
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一名女網友在臉書《爆怨2公社》訴說遭遇，「日前租一間透天，入住前房東有特別交代『不能打釘，不能打牆破壞之類』，見房東如此講究，原PO也說會愛惜，但也深怕牆壁難免出現痕跡，房東則表明，『住過的痕跡不會要妳負責！』」。
原PO繼續說道，「因為家中發生變故，所以提早解約要搬離這租屋處，也因為經濟上有狀況，我也誠心拜託房東可否給我方便，不要扣我一個月押金，或是扣一部份，讓足夠的金額付下一間的房租，房東一開始還說有可能全額退給我，沒想到我一搬完就傳訊息說要照約扣我一個月押金，我也想說算了，房東不肯讓方便也就讓他扣」。

▲女網友將自己打掃完的現場照片貼出。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲女網友將自己打掃完的現場照片貼出。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
沒想到惡夢到此還沒結束，當原PO回到租屋處花了一整天整理，把室內1到4樓打掃到一塵不染，沒想到房東仍處處刁難，「不乾淨牆壁黑黑，地上很多毛髮」，要求原PO重新打掃，否則就要扣除清潔費。

這樣的行徑也讓原PO在也沉不住氣，「如果是我刻意用髒，我一定會負責處理，但這是住的痕跡，怎麼這樣吹毛求疵，這是故意找我麻煩嗎？」雙方槓上後，房東又繼續不留情地「立名目」扣押金，最終5萬押金被扣到僅剩1萬多元。
完整過程曝光後，立刻掀起眾多網友的怒火，「絕對是在刁難人，就是故意要扣妳錢」、「已經乾淨到可以直接租給下一個人，到底是在扣什麼意思」、「看來該去一趟國稅局了」；更有同為房東的網友替原PO抱不平，「以我點交過數百間，這間前幾名乾淨的」、「因為你們沒有租滿，所以這是比較吃虧」、「押金扣是合理的，因為提早解約，但這麼乾淨還收清潔費就...」。（編輯：潘毅）
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