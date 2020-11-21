女婿在國外台灣岳父超擔憂　寄貼心包裹竟成鳳梨酥之爭

根據The China Post報導，新型冠狀肺炎持續擴散使出國更加困難，也因此一位台灣岳父今年無法前往美國拜訪愛女和女婿。
才剛貼出，照片馬上得到熱烈回應，然而許多人卻只注意到照片後方的兩大盒鳳梨酥。
其中一位網友表示：「那些佳徳鳳梨酥在美國可是一盒賣40美欸…」還有另一位在後面補充，「是佳德鳳梨酥。他們一定很愛你。」
這也讓大家開始議論紛紛到底哪個牌子的鳳梨酥比較可口。其中有一位網友甚至還排名表示在他心中，佳德第一、犁記第二、微熱山丘第三。
另一位網友也加入戰場表示，「佳徳雖然好吃，但我覺得皇冠應該給微熱山丘。他們家的餡吃起來比較有感。」
這位網友馬上獲得一個盟友，在下方留言遷入微熱山丘的官網介紹，裡面稱此店家的雞蛋是聽古典音樂的母家下的，而鳳梨等食材是從當地小農購入的。」
當大部分的人專注在食物時，也有一半的網友被坐在食物旁的貓吸引。
其中一位網友開玩笑的說，「我選則那隻貓，謝謝」而另一位也幽默的寫：「那貓咪吃起來口味如何？」
更有尖眼的網友點出岳父寄送的麵條非常好吃（爾後原PO表示是來自金門的伴手禮），建議他們在美國查查麻油雞的食譜，好好迎冬。
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