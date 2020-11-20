中國人超有錢？陸媒曝「殘酷真相」：5.6億人完全沒存款

不少人對於中國消費者都有種出手闊綽、花錢不手軟的印象，像是以往來台的陸客，到各觀光景點消費通常都相當大方，不過，其實中國目前儲蓄率已降低至歷史新低，甚至還有下滑的趨勢，從過去50％跌至現在的45％，從「儲蓄大國」變成「負債大國」。

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根據陸媒《搜狐網》報導，而中國現在也有高達5.6億人沒有存款，中國居民的負債率從過去幾乎為零，到近十年來快速上升，居民總負債已超過200兆人民幣，人均負債金額則高達13萬元人民幣（約台幣57萬元）。

據報導，中國在2010年本還是儲蓄大國，為何在短短10年內卻變成「負債大國」，主要分成「4大因素」。第一，「工資上漲速度趕不上物價上漲，百姓不僅存錢能力降低，甚至背了很多債務」。而在多數民營企業中，工資收入增長往往跑不贏物價上漲的速度。因此很多家庭收入開支正好相抵，沒多餘的錢存放銀行，有些人購買商品還分期付款，「負債率上升也不奇怪」。





第二，「自從房地產市場化後，房子價格就如脫韁野馬，20年時間翻十倍甚至幾十倍」。在過去，人們雖然工資少，但能消費的地方不多，房子也由單位福利分房，現如今，老百姓為了購買房子，不得不從銀行掏出頭期款，也因此儲蓄率降低，但由於房價過高，95％以上的人不可能一次付清，只能向銀行貸款2、30年買房，因此自2015年以後，居民要買房，向銀行貸款，負債率也急劇上升。



▲根據陸媒報導，中國有5.6億人沒有存款，也從「儲蓄大國」變成了「負債大國」。（示意圖，取自unsplash） 第三，「很多居民除了買房，還得買車」，因為出門辦事時，有車總是比較方便有效率，雖然買一輛車只需10、20幾萬元人民幣，與房價相比，價格不算太高，但是一輛十幾萬的車，要在2年內分24個月還，對普通家庭來說，也是蠻大的壓力。另外，除了分期貸款買車，車子每年需要保養、維護等各種費用，也是一大筆開支，對於工薪階層來說，買車壓力也是相當大。

第四，「中國負債率攀升還與年輕人的消費觀提升有關」，根據資料顯示，90後（1990年後）出生的群體，人均負債12.7萬，得用18個月的工資收入還清。同時，這群負債的90後，每4人就有1人使用螞蟻集團的小額信貸機制「花唄」；每3人就有2人買手機喜愛用分期付款。這方面是因為90後的年輕人群體消費觀念更趨向於歐美國家的消費觀，更喜歡享受人生、追求生活品質。（編輯：郭佩蓉）