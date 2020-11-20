NOW早報／威力彩3.7億1注獨得！獎落屏東潮洲鎮彩券行

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今日天氣／鋒面通過東北風增強 北臺灣東半部有雨
昨（１９）日全臺各地仍處在偏東風環境裡面，各地白天晴朗溫暖，高溫普遍來到３０度以上，而今（２０）日白天新一道鋒面系統將通過臺灣北部海面，緊接著後方東北風將增強，屆時在今日中午過後大臺北地區、基隆北海岸及宜花地區的天氣將變得雲多有雨，這些區域白天高溫也比起今天下降約４至５度，約在２７至２８度；中南部地區整天仍維持多雲到晴，高溫約２８至３０度，因此中南部仍須留日夜溫差調整穿著；而明天晚間以後隨著東北風增強，東北部地區雨勢越晚會變得更加明顯，須留意有局部大雨或豪雨發生，行經蘇花公路一帶也請留意最新天氣資訊。
而金門、馬祖、澎湖及中南部地區仍可能有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部內陸地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。
52台將換寰宇新聞台？NCC官員證實有收到申請
中天新聞台換照案昨日經國家通訊委員會NCC駁回後，12月12日之後的頻道空缺將由誰遞補，引起各界關注。有線電視多系統業者、中天新聞台頻道代理商中嘉今發表聲明，將申請由寰宇新聞台替代，登上52頻道。對此，NCC官員昨（19）日傍晚向《NOWnews今日新聞》證實，已有收到中嘉的申請，但目前仍要等其他頻道業者送件，且也會謹慎審理該頻道，未必會急著12月11日在之前確定。
與藝術總裁戀情曝光首露面 梁靜茹一句話洩甜蜜關係
百老匯音樂劇《歌劇魅影》於昨（19）日在台北小巨蛋登場，藝人梁靜茹、邵雨薇、李翊君、炎亞綸、J.Sheon、熊仔等來到現場觀賞。梁靜茹是這個月初新戀情曝光後的首度露面，對於戀情非常保護，而她春風滿面的表情，完全藏不住愛情得意。
梁靜茹在這個月初爆出新戀情，而今天是戀情曝光後的首次露面，媒體提問關於戀情一事，她露出甜蜜表情避而不答，再追問她是否適合2個人來看，她表示：「很適合（2個人來看），大家都應該帶好朋友來看，謝謝。」接著轉移話題的說：「《歌劇魅影》我在英國看過2次，很期待。」
牛津疫苗受試者99%產生中和抗體 老年人免疫力反應較強
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）大流行以來，各國研究機構、藥廠持續開發有效的疫苗及療法，英國牛津大學與藥廠阿斯利康（ AstraZeneca ）合作的疫苗傳出好消息，560 名受試的健康成人，其中包括 240 名 70 歲以上的老年人，疫苗受試結果安全，且 56 歲以上、18 至 55 歲的受試族群中，有類似的免疫反應。
修憲論壇／爭取18歲公民權 學生向蔡英文喊話啟動修憲
立法院在本屆會期成立修憲委員會，其中「18歲公民權」的投票權是朝野最具有高度共識的議題，然而從總統蔡英文宣布進行修憲至今，依然沒有實際動作，不少青年學子開始站出來呼籲蔡英文應該履行承諾，加速社會對於修憲的討論與凝聚共識。不過，不少人也擔心，公民複決階段的超高門檻恐怕讓修憲之路遙遙無期。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。