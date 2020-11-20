該如何年薪破百萬？過來人曝「4可能性」：好學歷是必備
該如何年薪破百萬？過來人曝「4可能性」：好學歷是必備
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 00:02:05
大多數人努力進修、跳槽轉職，都是為了獲得更好的待遇，但究竟要如何才能讓年薪成為高標呢？一位在竹科工作的女網友就列舉「5種可能性」，引發眾多鄉民討論。
原PO在PTT女版上發問，「怎麼樣才能年薪百萬？我工作10年了，大學畢業，理工系，竹科工程師。目前年薪70-90萬，端看公司每年賺的多寡，常常看很多大大動不動就年薪200萬，300萬的，挺好奇這些人都是怎麼拿到的？」原PO先列舉出自己設想能年薪破百萬「5種可能性」，包含「一、跳槽，不停地跳；二、進好公司，股票＋分紅拿到手軟；三、碩士＋專業度夠；四、自己開店，高風險高報酬；五、國營」等等，想詢問其他過來人的見解。
隨後原PO統整出眾多鄉民的回應，最終大多數人認為「跳槽、進好公司、碩士＋專業度、國營」四種最有機會，但必備條件其實都與好學歷有關。另外也有過來人給出經驗分享，「自己是雲科學士，工作七年，現在第三間公司在竹科，年薪120」、「只有台成清交的才能第一年年薪百萬，不是的話自己檢討然後精進自己」、「我文組的金融業第二年就破百」、「工程師有一部分是靠外包吧」、「不跳槽，人家就把你當塑膠的」。（編輯：潘毅）