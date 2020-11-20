該如何年薪破百萬？過來人曝「4可能性」：好學歷是必備

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該如何年薪破百萬？過來人曝「4可能性」：好學歷是必備

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 00:02:05

▲詐欺集團成員多以被害人涉及刑案等詐術，使高齡長者誤以為真，再假扮司法人員，要求被害人至金融機構提領大筆現金。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）
▲多數人努力進修、跳槽轉職，都是為了獲得更好的待遇。（示意圖／資料照，記者郭俊暉攝）
大多數人努力進修、跳槽轉職，都是為了獲得更好的待遇，但究竟要如何才能讓年薪成為高標呢？一位在竹科工作的女網友就列舉「5種可能性」，引發眾多鄉民討論。
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原PO在PTT女版上發問，「怎麼樣才能年薪百萬？我工作10年了，大學畢業，理工系，竹科工程師。目前年薪70-90萬，端看公司每年賺的多寡，常常看很多大大動不動就年薪200萬，300萬的，挺好奇這些人都是怎麼拿到的？」
▲不少過來人也分享自身經驗。（圖／翻攝PTT）
▲不少過來人也分享自身經驗。（圖／翻攝PTT）
原PO先列舉出自己設想能年薪破百萬「5種可能性」，包含「一、跳槽，不停地跳；二、進好公司，股票＋分紅拿到手軟；三、碩士＋專業度夠；四、自己開店，高風險高報酬；五、國營」等等，想詢問其他過來人的見解。

隨後原PO統整出眾多鄉民的回應，最終大多數人認為「跳槽、進好公司、碩士＋專業度、國營」四種最有機會，但必備條件其實都與好學歷有關。
另外也有過來人給出經驗分享，「自己是雲科學士，工作七年，現在第三間公司在竹科，年薪120」、「只有台成清交的才能第一年年薪百萬，不是的話自己檢討然後精進自己」、「我文組的金融業第二年就破百」、「工程師有一部分是靠外包吧」、「不跳槽，人家就把你當塑膠的」。（編輯：潘毅）
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