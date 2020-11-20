女「2婚帶2寶」嫁董事長兒！戀愛史曝光　知情人逆風狂讚

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上指出自己表姐的戀愛史，原PO表示「在我有記憶以來，每次回外婆家，表姐的男友都不同人，目前應該快40歲了」，原PO更接著細說表姐交往過的對象，「第一任是櫃哥，生了一個女兒還不會喊我叔叔就離婚了，第二任就是當時的同事，家裡有錢，生了一個兒子，才剛會走路就離婚了」，原PO也無奈的表示分手的原因是表姐的問題，甚至也認為自己的表姐30多歲，結婚2次離2次，各有一個小孩，對於以後要找對象可能比較困難。
沒想到最後卻令原PO跌破眼鏡，原來表姐第三任老公的老爸「是個南部某公司董事長，家裡爆炸有錢」，原PO更說「現在生了一男一女，在當少奶奶，老公疼愛有加，過的比誰都還要爽，好像以前的婚姻都沒發生過」，沒想到此篇文章一出，就有知情人逆風狂讚，留言區紛紛蓋起高樓。
知情網友們表示「這種女孩子是超手段的好嗎」、「這種一定不會慘啊，她跟男人的交際能力可好了」、「正+交際手腕=高價值 這才是現實啊」、「有本事選擇到並控制第三任老公，這就是她的價值...這就像在牌桌上，能把垃圾牌玩到逆轉的就是有能力，但話說回來，這種天選之人終究是少數」、「人家就是有那個能耐，這就是現實」、「漂亮+有手腕懂交際+能生，就是男生眼中的高價值女人啊」、「這種女人就是要有夠姿色和手腕」、「絕對是超正加上很有手腕」。（編輯：王柏文）