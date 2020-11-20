秋老虎再見！北台灣今晚「大變天」 吳德榮再揭週末天氣
秋老虎再見！北台灣今晚「大變天」 吳德榮再揭週末天氣
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 06:39:20
由於新一道鋒面系統將通過台灣北部海面，北部及東北部天氣稍轉涼，中央氣象局指出，今、明兩天台灣東北部地區有雨，午後東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。而中午過後大台北地區、基隆北海岸及宜花地區約在27至28度；中南部地區高溫約28至30度。
根據吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》專欄中表示，最新（19日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日上午各地晴朗，下午迎風面的北台灣、東半部雲量漸增、高溫較昨日下降，其他地區仍晴朗偏熱，吳德榮則說明，今晚東北風南下導致變天，北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北降雨機率亦提高。明（21）日北海岸、北部山區及東北部有局部雨、並有較大雨勢，大台北及東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，北台灣白天因雲多降雨而稍轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。而根據最新的模擬顯示，下週（22）日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，唯東北部仍有局部短暫雨的機率；高溫又回升至30度以上。下週一、二（23、24）日另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；至於今日各區平地氣溫如下：北部20至28度、中部20至33度、南部21至33度、東部21至31度。（編輯：王柏文）