麥當勞神品「風靡32年」走向停售！網淚曝：住國外每天喝
麥當勞神品「風靡32年」走向停售！網淚曝：住國外每天喝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 10:40:55
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，小時候吃麥當勞，最愛喝麥當勞的香草口味奶昔，現在卻已經停售，直言是「時代的眼淚」，貼文立刻掀起廣大網友共鳴，更有網友指出其實「國外還有！」
原PO表示，小時候吃麥當勞，超愛喝麥當勞的香草口味奶昔，不過麥當勞很早就停售奶昔了，現在每當要去吃麥當勞時，都還會不經意的想到麥當勞奶昔，不禁好奇詢問廣大鄉民「你各位是否喝過麥當勞奶昔？還是說各位從沒品嚐過這時代的眼淚？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，引發網友共鳴回應「超好喝的好嗎」、「挺懷念搭配甜心卡使用」、「好喝欸」、「真的好懷念奶昔的味道」、「童年回憶啊」。
不過，也有網友表示「一大堆國家的麥當勞都還有賣」、「國外還有！」、「我在美國一直有奶昔啊」、「住日本還有草莓巧克力口味，最近香草特價」、「日本還有賣，真的好喝，正統肥宅快樂水」、「澳洲現在還有，每天喝」、「港澳的麥當勞也都有奶昔」。事實上，台灣麥當勞自1984年開始在台灣販售奶昔，長達32年時間，一直都是經典產品，也是不少民眾的兒時回憶，不過近幾年來雖然還是有死忠的支持者，但是整體銷量早已不如以往，最後於2016年11月9日正式停止販售。（編輯：賴詠璿）