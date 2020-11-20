廣西成立「武則天她媽在欽州」研究 網嘲：為炒作丟格調
廣西成立「武則天她媽在欽州」研究 網嘲：為炒作丟格調
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 11:15:50
在如今資訊爆炸的社群網路時代，下標題成為一門特別的學問。但一味為了吸引注意力，有時也會造成反效果。廣西靈山縣政府日前成立了一個歷史文化研究小組，小組的名稱叫「武則天她媽在欽州」，當地政府還發布了官方公告。過於直白的名字，立即引發網友排山倒海的批評和嘲諷，製造話題的目標是達到了，可惜全是負面回饋。靈山縣政府也旋即道歉改名，並承諾未來會認真改進。
綜合陸媒報導，廣西靈山縣政府高調宣佈成立了「武則天她媽在欽州」歷史文化研究小組，想要挖掘當地的歷史遺產、豐富當地歷史底蘊、傳承當地歷史文化。立意雖良善，但這小組的名稱本身就顯得欠缺文化。更火上加油的是，靈山縣文化廣電體育旅遊局副局長勞德聯第一時間回應媒體時，直言「武則天她媽就是她媽，我們選擇用客觀事實直白表述，網友、各界人士熱議也沒關係」。結果立即被罵爆，網友紛紛吐槽說，「她媽兩個字不能改為母親嗎」、「你研究就研究，別駡人」、「那她爸在哪？不一起研究研究嗎？」、「就是想蹭名人熱度」、「這算不算文化碰瓷」、「現在為了爭名利，真是啥事都做得出來」、「這種炒作手段實在不可取」。眼看負評如潮，靈山縣宣傳部部長兼副縣長黃春柳趕緊跳出來滅火，先是為取名不夠嚴謹致歉，隨後也將小組改名為「武則天歷史文化工作組」。據了解，確實有說法指武則天的母親楊氏是廣西欽州人，但史書對楊氏的記載不多，一般民眾也不是特別關注。（編輯：倪浩軒）