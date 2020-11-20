住戶問「老婆陪你上班」？大樓保全秒愣　調監視畫面嚇傻

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住戶問「老婆陪你上班」？大樓保全秒愣　調監視畫面嚇傻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 11:28:48

▲保全。示意圖。（圖／ Pxhere ）
▲一位大樓保全透露自己與住戶的對話，住戶問他「陪你上班那個女生是老婆嗎」，讓保全嚇壞。（示意圖，與當事人無關／ 取自Pxhere ）
現在的社區大樓多半都會請保全，來負責保護住家安全與維護公設。就有位大樓保全透露自己與住戶的對話，對方問他「陪你上班那個女生是老婆嗎？」讓他愣住，調出監視器畫面一看更是嚇壞了，保全不由得直呼「現在怎麼辦？」引發網友熱議。
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有位擔任大樓保全的網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，透露剛剛在櫃台值班時與熟悉的住戶聊天，對方詢問他說「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？怎麼這麼好阿？」原PO有點疑惑，對方又補充說，「對阿，我看她就坐在你旁邊」。
原PO表示，自己都是一個人值班，旁邊哪有什麼女生？更跑去調出監視器畫面確認，果然真的沒人。難道是遇到靈異事件？讓原PO不禁高呼「現在怎麼辦？」
▲原PO發文全文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書社團）
▲原PO發文全文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書社團）
文章一出，引發熱議。網友紛紛在底下留言回覆說，「肩膀有重嗎」、「恭喜脫單」、「有沒有瞬間清醒了」、「就說不要亂撿路上的紅包吧」、「其實，只有你看的到這個住戶」、「小心地上紅包」、「先預約一下去收個驚或是給師父看看比較實在」。（編輯：倪浩軒）
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