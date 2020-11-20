「開戶送600回饋金」他猶豫了！過來人曝血淚史：先別啊
「開戶送600回饋金」他猶豫了！過來人曝血淚史：先別啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 13:11:29
金融業提供的服務與民眾生活息息相關，不論儲蓄、換鈔或購買基金都是許多台灣人跑銀行常處理的業務，大多銀行也會祭出不同的優惠和回饋，吸引民眾開戶、辦卡。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，有朋友邀請他至某銀行開戶，且綁定行動支付app就可以獲得600元回饋金，卻相當猶豫，貼文立刻引發網友熱議。
原PO表示，朋友推薦他到某銀行線上開戶，帳戶綁定某行動支付app，就可以拿到回饋金600元，卻提到「這間銀行比較少看到有討論，還在猶豫中」，不禁好奇詢問廣大鄉民「請問600元對你們有誘因嗎？希望給我一些意見，先謝謝大家」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有啊，開戶又沒有損失什麼」、「600很可以吧，開個戶白賺耶！」、「感覺不錯啊」、「哪家銀行比較重要」、「我想開才開，不會因為600塊去開」、「太少，1000以上可考慮」。不過，也有網友熱心提醒「大概會開理財帳戶，之後一邊推銷保單一邊推銷基金之類的」、「真的不要，整天接到保險貸款推銷就飽了」、「先別啊」、「我只是辦個信用卡，隔天貸款先打來，我信用卡還沒過欸，被他們騷擾就飽了」、「個資真不值錢，到時候一堆電銷」、「有這麼好康直接給600，我不信」、「要記得裝Whoscall」。（編輯：賴詠璿）