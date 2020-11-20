同事買台積電爽賺60萬！他猶豫「all in薪水」 網嚇勸退
同事買台積電爽賺60萬！他猶豫「all in薪水」 網嚇勸退
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 13:52:33
台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價日前連日漲幅更是引發話題。近日，就有網友在PTT八卦版提到，身邊有幾個同事都靠買台積電股票，賺進30萬到60萬元不等，不禁猶豫是否該把薪水轉換成股票或其他投資，貼文掀起網友高度熱議。
原PO表示「好奇問一下，有在買股票的大大，會覺得靠薪水賺很慢嗎？」並稱身邊好幾個同事都靠買台積電股票，已經賺進30萬至60萬元不等，認為這些錢若要單靠薪水，要賺半年至一年才有。原PO也提到，目前全球物價只漲不跌，一杯珍奶大杯都可以破50元，一個便當90、100元也是常態，更別提房價飆漲的速度，嘆道「感覺薪水越來越不值錢，是不是一領到薪水，應該把薪水轉換成股票或其他投資之類的？只存錢或放定存，也感覺越存越薄」，苦惱求助廣大鄉民「只靠薪水賺錢是不是太慢了？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「買股票才能財富自由啊！所以我朋友都辭職玩股票了」、「你要會分散風險，懂得投資組合」、「真的，我有8張年初買均價280的GG（台積電），現在獲利比我的年薪多」、「台GG（台積電）穩啦！」、「去股版啊！那邊都是幾千趴在賺的」；不過，也有網友表示「是很慢啊，但餓不死你」、「股票投入本金也高啊」、「賠的時候不要哭」、「你不怕變壁紙就去啊」、「做人腳踏實地好一點，不要貪求不屬於自己的東西」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）