人妻排隊買PS5給老公！全台男人都羨慕了 真實身分曝光
人妻排隊買PS5給老公！全台男人都羨慕了 真實身分曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 14:44:08
眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」在昨（19）日於台灣正式開賣，各銷售通路都有出現搶購人潮，而其中一位人妻更是成為「嬌」點，尤其她在受訪時直言為了替老公買回PS5排隊排了3小時，更是瞬間讓全台灣男性都感動不已，她的真實身份曝光後引發熱議，原來這位人妻還是位頗有名氣的占星師。
這位因排隊替老公買PS5而爆紅的人妻，其實就是占星師蘇飛雅，在臉書也有個人專頁，經常分享星座運勢的相關分析。蘇飛雅昨（19）日在臉書發文分享自己買PS5的心得，透露自己不會在週年慶開賣時排隊搶購，但卻來搶首波訂購的PS5給老公，蘇飛雅解釋，「因為真的很限量，聽到限量的數字，鬥志就來了」。蘇飛雅表示，自己等到店一開門就衝進去，然後才知道貨還在路上，而且「不知道何時到貨」。蘇飛雅笑稱，「好在，昨天寫運勢時就知道今天很多事情不會太順」，更打趣說「根本是自我實現的預言」，但她意志堅定，等待時間也沒閒著，順便觀察來逛街的人在看什麼、聊什麼。蘇飛雅強調，感受別人為什麼會喜歡一件事很重要，「做顧問愈久，其實要學習的東西愈多。不但是專業的東西，也包含要用別人聽得懂的語言和對方溝通，每件事都有我們可以學習的地方」。而對於接受《三立新聞》的採訪而突然爆紅，蘇飛雅也笑稱「講星座講了那麼久都上不了雅虎新聞，去買個貨，隨興受訪反而上了，這就是人生」，更趣味表示自己只能哈哈哈傻笑回應了。（編輯：倪浩軒）