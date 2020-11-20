看到LINE「收回訊息」會去追問對方嗎？眾揭真實心聲
看到LINE「收回訊息」會去追問對方嗎？眾揭真實心聲
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 15:27:08
隨著智慧型手機普及，許多民眾漸漸習慣使用通訊軟體與他人聯繫，尤其通訊軟體有許多趣味貼圖可以使用，還有多種附加功能，讓聊天情境更為生動。但就有網友好奇詢問，LINE的「收回訊息」功能雖然讓人看不到原始訊息，但還是可以知道有一則訊息被收回。那麼，會不會想去追問對方，到底收回了什麼？文章一出，掀起熱議。
有網友在PTT發文詢問大家，「看到被收回的訊息會問嗎？」原PO透露自己是習慣不問，畢竟訊息被收回有可能是傳錯人、打錯字、或傳完後悔，不管哪種理由總之就是不想讓人看到，所以不會過問。但原PO表示，也有朋友看到收回的訊息會去反覆追問對方，關心詢問怎麼了，「有時也確實能靠著關心挖出一些心理話啦」。問或不問似乎都有道理，那麼大家會怎麼處理呢？和原PO一樣不會追問的網友紛紛留言回覆說，「不會問，問了很像控制狂」、「看氣氛，平常的話不會問」、「不會，真的有事會再傳吧，何必問」、「很討厭這個功能」、「收回就是不想被看了還問」。然而也有不少網友認為，「會呀」、「理論上不該問，可是會很好奇」、「我會問一次，對方輕描淡寫帶過就不繼續問」、「打錯字收回不會問，其他會」、「收回給人的感覺就是發了什麼見不得人的訊息，傳錯打錯直接講就好，收回反而給人心虛的感覺」。（編輯：倪浩軒）