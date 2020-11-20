首份薪水4萬5！他爽晉升勝利組 網見「魔鬼細節」狂搖頭
首份薪水4萬5！他爽晉升勝利組 網見「魔鬼細節」狂搖頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 15:44:48
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在PTT八卦提到，出社會後第一份工作薪水有4.5萬，是否晉升「人生勝利組」？貼文立刻引發全場熱議，網友們一看細節卻狂搖頭。
原PO表示「第一份工作4萬5是不是人生勝利組了？」並稱含勞健保和獎金，薪水一共有4萬5，每天只要「早八晚九」就好，且一個月還有4天假。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「老實講，還不錯，不是說很好的工作，但是第一份來講很不錯了」、「太羨慕了」、「我跟你差不多，月收入還不到4萬」、「算不錯」、「可以開始看房買車囉」、「以前打工公司的糕餅師傅差不多就這個待遇，可能多休2天，大概七成的師傅都沒結婚，年齡大概30～60」。不過，許多網友認為「才4天」、「早八晚九好硬」、「早八晚九，一周工作6天……」、「看起來很累」、「12小時，然後星期六也要去，奴性太重嗎？」、「真的這種工時做一陣子就累了，除非工作很爽」、「你公司完全違反勞基法吧」、「早八晚九一個月4天假，月薪4萬5，好慘」。（編輯：賴詠璿）