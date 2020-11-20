老公月收30萬！婆家送「2千萬北市房」　她反被親媽罵爆

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老公月收30萬！婆家送「2千萬北市房」　她反被親媽罵爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 16:31:40｜update2020-11-20 16:58:12

▲女網友的老公月收30萬，婆家豪送2千萬北市房，她則需要帶小孩到幼兒園，但卻被親媽罵為何「不工作」，讓她相當不解。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友的老公月收30萬，婆家更豪送2千萬位在北市的房子，她卻被親媽罵為何「不工作」。（示意圖，圖中人物與文中內容無關／取自 pixabay ）

不少女性步入婚姻後，大多都希望能和婆家相處融洽，就算偶有不如意，娘家也永遠都是自己的避風港。不過，有一名女網友發文，表示老公月收20-30萬，薪水相當高，婆家也幫他們買了在台北市一間2000多萬的房子，但她的親生媽媽卻一直罵她「不工作」，讓她非常不解，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文，表示目前都是自己帶小孩到幼稚園上課，而老公的工作是屬於高薪階層，月收入20-30萬元，常常需要加班。婆家也很好，幫他們買了一間位於台北市的房子，要價兩千多萬，無貸款。原PO提到，但是在娘家的媽媽卻一直「罵她」，不停地叫她去上班，還拿其他人來說嘴，認為別人都有工作，為何自己的女兒卻如此懶惰。

▲有名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文，表達自己的不滿。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）
▲有名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文，表達自己的不滿。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）
而原PO也向媽媽表示，「老公跟公婆都希望我好好照顧小孩就好，老公給我的錢也很夠，況且我能找到的工作，不可能可以4點多就去接小孩」。豈料，媽媽竟說「那妳可以去餐廳洗碗啊」，甚至覺得原PO的公婆會因為她沒工作而瞧不起她。但原PO認為婆婆也沒有上班，他們家自己開公司，所以也不太能理解為何要為了領那四萬元的薪水，反而讓小孩疏於照顧。

她無奈說道，「我自己就是媽媽一直拼事業，被放養長大的，我知道那種沒人照顧的小孩，心裡的自卑和心酸」，但無論原PO怎麼說，媽媽就是完全聽不進去，每次被媽媽罵到很自卑，她都會很想哭，「很羨慕娘家很挺的人」。

▲該名女網友想陪伴孩子，不想對孩子疏於照顧，但媽媽卻認為她應該找份工作。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲該名女網友想陪伴孩子，不想對孩子疏於照顧，但媽媽卻認為她應該找份工作。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，網友意見正反兩極，有些網友認為，「那你久久再回一次娘家就好，會變換態度」、「對的起自己的老公、孩子即可」、「生活是自己的，加油」、「老公賺就夠了，在家相夫教子」、「雖然很羨慕你，不過你要照顧小孩其實比上班更辛苦」、「孩子的成長需要父母的陪伴，重視家庭教育的孩子，不論在智能發育或人際互動上都有正面幫助」。

不過也有許多網友認為「婆家沒說話就好，娘家媽媽可能是希望妳自己賺些私房錢吧！自己的媽媽說的話別放在心上，她的出發點應該是要妳未雨綢繆吧」、「女人真的要有危機意識，小孩子要照顧沒錯，但人生是你自己的。經濟獨立，你不用擔心哪天你的天會塌下來，或是可以在婆家公司工作也不錯啊，如果婆家對妳不錯的話。不要想著去依靠誰，只有靠自己才是最實在的」、「媽媽是替你著想」、「是在提醒妳，世上沒有永遠不變的事」、「怕你跟社會脫節吧」。（編輯：郭佩蓉）

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