共享機車隨便還？她見「超狂違停」氣炸 網友一看全火了
共享機車隨便還？她見「超狂違停」氣炸 網友一看全火了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 18:13:09｜update2020-11-20 18:16:16
近年來「共享機車」掀起熱潮，民眾只要利用手機APP就隨時可以租借，但卻有亂停的離譜狀況發生？有網友就看到一台共享機車被丟在馬路中央，自己實在是看不下去，只好徒手把車牽到路邊，貼文引發網友討論。
原PO在《爆怨2公社》表示，現在只要使用手機APP註冊，就可以隨時租借電動機車，而且只要在合法停車格就可以還車，相當便利，但卻看到一台Gokube立著測柱，橫跨在馬路中間，似乎是有人直接在馬路上還車。這也讓原PO不禁怒罵「可以好好善待共享機車嗎？騎一半丟馬路中間是怎樣？真的很沒公德心欸」，最後她也看不下去，因為車子停在路中間太危險，徒手將車子移到路邊停靠。
許多網友也紛紛回應，「現代人的公德心呢」、「如果有車來撞到怎麼辦？」、「這樣不能求償嗎？沒有乖乖停好車都沒關係的嗎？」、「方便當成隨便了」、「現在沒公德心的人真的太多了，用這種方法真的會賠慘」、「應該可以查到最後一個騎車的是誰吧」、「真的很過分欸，幸好原PO有幫忙移到路邊」。根據Gokube規定，違規將酌收「車輛調度處理費」，評估人力及移動距離斟酌提高收費，若有交通違規的罰單或私人停車相關費用，將由租用者自行負擔，而且若情況嚴重，將評估停止提供Gokube共享電動車租借服務。（編輯：許智超）