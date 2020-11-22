房市／裝潢完工後先別急著裝軟質物件 避免吸附甲醛
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-11-22 08:30:00
買房後，緊鑼密鼓的大事是居家裝潢，但裝潢後房屋內總是充滿濃濃的甲醛刺鼻味，需要通風多久再入住，對家人的身體健康最安全？專家表示，裝潢完工後，先別急著裝容易吸附甲醛的軟質物件，像是窗簾、沙發、床墊等，若不急著入住，通風的時間建議越久越好。
甲醛是一種無色的刺激性氣體，是國際癌症研究署評估的人類致癌物，濃度較高時有刺鼻氣味，會引起過敏、眼睛及呼吸道不適，若長期暴露在高濃度甲醛環境中，可能使孕婦流產、胎兒畸形或致癌，但因為甲醛價格便宜且能防腐、防蟲，仍被廣泛運用在人造板材、化纖材料、塑料地板、黏著劑、塗料中，室內裝修材料如木地板、發泡膠、隔熱層、地毯等也都可能含有甲醛。裝潢好後需要通風多久，才能讓甲醛散去？信義居家表示，因為裝潢建材中所含的甲醛是持續逸散，逸散期長達3~15年，若不急著入住，會希望通風愈久愈好；室內裝潢打掃完後，適當通風後，家具再進場，減少或降低如窗簾、沙發、床墊等含有軟質布料的家具吸附上游離甲醛。
若是真的急著入住，又擔心甲醛對人體帶來的影響，該怎麼除甲醛？信義居家建議，坊間有賣測量甲醛的儀器，價格親民，可以購買相關儀器測量確認；而在室內擺放活性碳、使用光觸媒除甲醛劑、水溶性特色的甲殼素除甲醛劑，都能達到淨化空氣、清除甲醛的目的，若是預算許可，也可進一步尋求清除甲醛的專業廠商協助。信義居家表示，因為甲醛會從裝潢、家具中漸漸逸散，入住後，若是家中若有安裝全熱交換機，可開啟保持空氣流動，若是狹長型的房屋，房屋中段空氣不易對流，可開循環扇，促進空氣流動。