等紅燈目擊台積電「貨櫃車」！全場一看驚嘆：價值數十億
等紅燈目擊台積電「貨櫃車」！全場一看驚嘆：價值數十億
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 21:05:04
台灣股市近期指數不斷創新高，也與台積電（TSMC）的強勢表現有關。近期就有民眾在路上目睹一輛載有台積電設備的貨櫃車，不少人看完也紛紛驚呼：「裡面價值至少60億」。
一位民眾在臉書《爆料公社二社》分享昨（19）日親眼目睹的畫面，只見畫面中原PO正在等停紅燈，前方突然出現3輛寫著「ASML」的特殊形狀貨櫃車轉彎經過，讓他一看見就驚呼：「60億就從眼前路過」。據了解，「ASML」則是半導體設備商「艾司摩爾」的簡稱，該公司生產先進儀器，專門販售給台積電、英特爾、三星等公司先進設備，台積電曾先後購買30多台EUV（極紫外光）機台，一台大約價值40億台幣，而這些龐大機台需要由數台畫面中的貨櫃車載運。不少網友看完畫面後也紛紛驚呼，「我在南科開廠車跑台積18廠，一個禮拜至少看到4天艾斯摩爾的拖車在路上跑」、「如果不小心撞到，人生可以直接登出了」、「什麼超跑在這台極紫外光機前面都是小弟」、「好幾間豪宅在路上跑」、「看到要閃遠一點，撞到再多的超額險都不夠賠」。（編輯：潘毅）